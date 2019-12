Ferrara in Jazz 2019 – 2020: Slow Gold

Da: Ufficio Stampa Jazz Club Ferrara

L’ultimo lunedì dell’anno firmato Ferrara In Jazz (23 dicembre, a partire dalle ore 20.00) è con Slow Gold, quartetto capitanato dal pianista Stefano De Bonis completato da Filippo Orefice al sax tenore, Stefano Dallaporta al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet accompagnato dalla selezione musicale di Gil Dj, lo segue l’imprevedibile jam session.

I musicisti di Slow Gold collaborano insieme in svariati gruppi da molto tempo, condividendo esperienze musicali ed extramusicali. Da questi intrecci è la nata voglia di ricercare in musica l’equilibrio, la freschezza e l’energia che la sinergia e l’alchimia tra le quattro personalità in questione sprigionano. Il repertorio è il giusto collante che rende solido il loro “campo da gioco”: si va da Elegant People dei Weather Report a Just The Two Of Us di Bill Withers, passando per Alfonsina y el mar di Ariel Ramirez e Just The Way You Are di Billy Joel…

Intrapresi alcuni cicli di lezioni private, Stefano De Bonis prosegue lo studio del pianoforte da autodidatta dedicandosi esclusivamente al jazz nel 1985. Alla fine degli anni ’80 studia con Enrico Pieranunzi per circa tre anni presso l’Accademia Musicale Pescarese. Nello stesso periodo frequenta alcune edizioni dei seminari senesi.

Vanta collaborazioni con artisti quali Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, Mathias Shubert, Daniele Sepe, Tino Tracanna, Bruno Tommaso, Carla Bley, Steve Swallow, Steve Coleman, Ernst Reijseger, Butch Morris, Gianluigi Trovesi, Lester Bowie e Marilyn Mazur. Nel corso della sua carriera, De Bonis ha avuto altresì modo di mettere la propria esperienza musicale al servizio di produzioni multimediali, dando origine a diverse collaborazioni col mondo della danza e del teatrodanza.

Informazioni:

www.jazzclubferrara.com

jazzclub@jazzclubferrara.com

Infoline 331 4323840 tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 22:00

Dove:

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – 44121 Ferrara. Se si riscontrano difficoltà con dispositivi GPS impostare l’indirizzo Corso Porta Mare, 112 Ferrara

Costi e orari:

Il Jazz Club Ferrara è un’associazione culturale affiliata ad Endas, tesseramento in loco

Ingresso € 5

Ingresso + tessera Endas € 15

Ingresso + tessera Endas studenti Unife € 10

Apertura biglietteria 19.30

Aperitivo con dj set a partire dalle ore 20.00

Concerto dalle ore 21.30

Jam session dalle ore 23.00

NB: non si accettano pagamenti POS

