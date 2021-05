Tempo di lettura: 14 minuti

Il quotidiano online Ferraraitalia ha firmato all’appello per la difesa e il rilancio delle biblioteche di pubblica lettura e invita tutti i suoi lettori ad aderire.

(La redazione)

Appello alla cittadinanza

Vogliamo che le biblioteche tornino a dar vita al territorio

Le biblioteche comunali costituiscono una realtà importante per la costruzione e la diffusione della cultura nel territorio. Almeno per chi, come noi, pensa alla cultura non semplicemente come “fattore produttivo” o elemento di attrazione per il turismo, ma come ricchezza collettiva che fa crescere l’insieme della comunità, aiuta a costruire un pensiero informato e critico, crea legami sociali e di

cittadinanza tra le persone.

Da molti anni ormai non si investe sul sistema bibliotecario, che è stato lasciato a se stesso e che è andato verso un progressivo restringimento, ulteriormente aggravato dalle chiusure dovute alla pandemia. La voce dei cittadini e dei bibliotecari per invertire questa tendenza non è mancata. Solo per riprendere le iniziative messe in campo ultimamente, alla fine del 2019 9 è stata promossa, da

parte dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, con il sostegno dei sindacati di categoria CGIL CISL UIL, una petizione rivolta all’Amministrazione comunale sottoscritta da 2000 cittadini per rilanciare il sistema bibliotecario pubblico e tra settembre e ottobre del 2020, si sono svolti presidi davanti alle biblioteche Rodari, Porotto, S.Giorgio e Bassani per sottolineare la grave situazione in cui si trovano e le mancate risposte sui problemi aperti.

Il gruppo Cittadine e cittadini a difesa delle biblioteche che ha animato queste iniziative si rivolge alla cittadinanza, all’associazionismo, ai sindacati, alle forze sociali e politiche perché riteniamo che adesso serve una svolta nelle politiche culturali e nel ruolo delle biblioteche

pubbliche della città. In specifico, pensiamo che occorre mettere a punto un progetto complessivo per il rilancio del sistema bibliotecario pubblico, fondato sui seguenti punti:

– riapertura di tutte le biblioteche comunali con orari e modalità di fruizione analoghe a quelle esistenti prima della pandemia, ovviamente misurandoci con la situazione esistente e con la sua evoluzione;

– assunzione di un numero congruo di bibliotecari/e comunali, tramite concorsi pubblici che lo stesso governo dice di voler velocizzare, per risolvere il loro sottodimensionamento causato dai numerosi pensionamenti verificatisi negli ultimi anni e della mancata sostituzione degli stessi;

– elaborazione di un piano di potenziamento dell’offerta bibliotecaria pubblica, comprensiva dell’apertura di una nuova biblioteca nell’area Sud della città, che va comunque discussa nella sua dislocazione, nel suo rapporto con l’attuale biblioteca Rodari e nelle sue caratteristiche, dando vita ad un Tavolo partecipativo con tutti i soggetti interessati;

– conferma della gestione pubblica del sistema bibliotecario cittadino, non prevedendo quindi ipotesi di esternalizzazioni delle biblioteche decentrate Luppi, Tebaldi e Rodari. Al massimo, in via transitoria, tale scelta potrebbe realizzarsi per un periodo di tempo limitato, per consentire il rilancio del sistema bibliotecario pubblico, definendo quindi una data ravvicinata per la reinternalizzazione del servizio. In ogni caso, va comunque garantita la parità di diritti e di salario alle lavoratrici/ori coinvolti nell’eventuale esternalizzazione;

– promozione di un modello di gestione delle biblioteche che non si limiti alla sola distribuzione dei libri, di per sé elemento prioritario, ma, sia luogo di incontro con tutti i soggetti interessati alla promozione culturale, costruendo collaborazioni con tutte le scuole di ogni ordine e grado dei quartieri, interventi di guida alla lettura, animazione teatrale e culturale di riferimento anche per giovani e anziani.

Gruppo cittadine e cittadini a difesa delle biblioteche

Nel giro di 4 giorni sono state raccolte, 570 firme di cittadine e cittadini ferraresi e l’adesione di 26 tra Associazioni, forze sociali (le firme sono in calce). La raccolta firme continuerà anche nei prossimi giorni.

Per contatti:

Ridolfi Silvia 328.3912012

Pasti Ilaria 347.9532282

Oddi Corrado 342.9218650

Adesioni di Associazioni e forze sociali e politiche

ANPI

Associazione CIRCI

Associazione Cohousing Solidaria Ferrara

Associazione Orto Condiviso Ferrara

Associazione Piazza Verdi

Associazione Viale K

Azione Civica

Biblioteca popolare Giardino

Biblioteca UDI

Città in bici, l’informazione ciclabile

Cittadini del Mondo

Comitato delle famiglie di Ferrara

FerraraItalia quotidiano online

FP CGIL

Gruppo informale Parcolibro S. Bartolomeo in Bosco

Gruppo MCE Ferrara

Il Battito della Città

Intercultura Onlus, Centro Locale di Ferrara

Korakoinè APS

Priorità alla scuola Ferrara

Rifondazione comunista

Sardine Ferrara

Sinistra Italiana

Sinistra per Ferrara

Sonarte APS

UILFPL

Adesioni individuali all’appello

1) Bondanelli Elisabetta

2) Testoni Gloria

3) Venturoli Ombretta

4) Bondi Loredana

5) Chendi Arianna

6) Mezzetti Corinna

7) Cavalieri Gabriella

8) Ferrari Teresa

9) Cuoghi Tito

10) Giuliana Castellari

11) Galdi Elena Mariolina

12) Andreotti Elisa

13) Rasetti Luigi

14) Ridolfi Silvia

15) Grata Caterina

16) Pasti Ilaria

17) Tamari Giuliana

18) Marsili Marzia

19) Maccapani Matilde

20) Maccapani Gino

21) Cappozzo Lorella

22) La Torre Lidia

23) Scaramuzza Maria Teresa

24) Bannò in Galliani Laura

25) Schiavi Rita

26) Biolcati Fabio

27) Cirelli Zelima

28) Collini Silvana

29) Borsetti Silvia

30) Bersanetti Graziana

31) Rinaldi Raffaele

32) Oddi Corrado

33) Faccini Annamaria

34) Giovannoni Beatrice

35) Aldighieri Valerio

36) Pirani Claudia

37) Andreatti Giuliana

38) Pusinanti Cinzia

39) Kiwan Kiwan

40) Crepaldi Giampaolo

41) Bressan Lucia

42) Bottoni Stefano

43) Baraldi Alma Maria

44) Ravani Paolo

45) Messina Stella

46) Bonfà Silvia

47) Gabrielli Rita

48) Bottoni Edgarda

49) Lucina Letizia

50) Catani Oscar

51) Catani Irene

52) Venturoli Carlo

53) Belsito Andres

54) Fazzari Giuseppe

55) Melloni Federica

56) Calmistro Marco

57) Fergnani Patrizio

58) Satta Grazia

59) Contarini Marina

60) Gambi Silvano

61) Franz Gianfranco

62) Gabrielli Paolo

63) Pirani Cinzia

64) Poggi Tosca

65) Meliga Raffaele

66) Travagli Alessia

67) Pedriali Luca

68) Pisante Roberta

69) Grimaldi Lucia

70) Capozzolo Michele

71) Bovinelli Anna Maria

72) Lombardelli Annalisa

73) Ferraresi Marco

74) Pagani Roberta

75) Monteleone Federica

76)Monteleone Iolando

77) Pinnavaia Giangaetano

78) Andreotti Leonardo

79) Bertelli Stefano

80) Paparella Daniele

81) Bordini Maria

82) Bertoni Laura

83) Cavallini Stefano

84) Monini Francesco

85) Ghezzo Luisa

86) Ferraresi Caterina

87) Bonini Roberta

88) Travagli Simonetta

89) Rossi Eleonora

90)Bazzi Adriana

91) Capponi Anna

92) Famà Samantha

93) Zecchi Paola

94) Simonetta Fabian

95) Vita Finzi Rita

96) Marzola Sara

97) Balbo Rita

98) Azzi Massimiliano

99) Paliotto Elisabetta

100) Danieli Paola

101) Pagagnoni Fabrizio

102) Lombardi Paola

103) Galliani Vittorio

104) Galliani Tommaso

105) Galliani Gregorio

106) Galliani Rebecca

107) Galliani Virginia

108) Galliani Ginevra

109) Galliani Giuseppe

110) Braglia Maria Pia

111) Deledda Anna

112) Ferranti Marco

113) Cassoli Roberto

114) Lodi Bracciano

115) Mambriani Paola

116) Veronesi Elisa

117) Giorgi Dario

118) Tommasini Oriano

119) Antibo Rosaria

120) Giovanna Foddis

121) Tinazzo Anna

122) Rinaldi Rosalino

123) Mosso Angela

124) Frigeri Martina

125) Buzzoni Denise

126) Mariotto Tiziana

127) Casari Francesca

128) Bandinelli Roberta

129) Rauli Simona

130) Pellizzari Davide

131) Spanò Laura

132) Rubini Luca

133) Parmeggiani Elisabetta

134) Pinotti Erika

135) Mihaela Andrei

136) Mori Antonella

137) Gessi Sergio

138) Turchi Marco

139) Baratelli Fiorenzo

140) Baratella Luciana

141) Parmeggiani Daniela

142) Dalloca Sergio

143) Micai Sandra

144) Grossi Alessandra

145) Castagnotto Paola

146) Ronchi Alberto

147) Stefanati Gianni

148) Guarnieri Antonella

149) Zanoli Gustavo

150) MarchiMarzia

151) Morganti Antonella

152) Pieragostini Stefano

153) Blerina Feshti

154) Klodian Omuri

155) Tasselli Chiara

156) Simani Andrea

157) Menegatti Riccardo

158) Martulli Monnalisa

159) Pasquali Massimo

160) Kushnir Nataliya

161) Grotti Emanuela

162) Dario De Vivo

163) Gjini Mondi

164) Gjini Klodjana

165) Beltrami Maria Cristina

166) Tromba Cristiano

167) Porretta Chiara

168) Golinelli Sergio

169) Diolaiti Barbara

170) Guerrini Pierluigi

171) Guerzoni Paola

172) Ronchi Stefanati Michele

173) Bianchi Matteo

174) Barbujani Chara

175) Casanova Davide

176) Marzocchi Alessandra

177) Malaguti Maria

178) Rinaldi Roberto

179) Tabacchi Luigi

180) Celeghini Marcello

181) Zerbini Annamaria

182) Stefanini Milena

183) Pasetti Ombretta

184) Gregori Fabiana

185) Lepri Patrizia

186) Cornero Ettore

187) Rossi Gabriella

188) Zabini Matteo

189) Zabini Michele

190) Borini Anna

191) Marzi Davide

192) Bregoli Maria

193) Paganelli Maria

194) Piva Ida

195) Fusari Roberta

196) Barillari Antonio

197) Ferrigato Cristina

198) Padovani Stefano

199) Righetti Elena

200) Gioberti Sofia

201) Di Mella Patrizia

202) Bassi Paolo

203) Fioranelli Cinzia

204) Fregola Teresa

205) Manfredini Mauro

206) Felloni Daniela

207) Gallinelli Franco

208) Mondini Maria Grazia

209) Peca Debora

210) Sandri Massimo

211) Sandri Gianluca

212) Galeotti Gioia

213) Mori Roberta

214) De Michele Girolamo

215) Sacchi Luciano

216) Degasperi Sabrina

217) Bonino Barbara

218) Angeloni Patrizia

219) Goberti Alessandra

220) Mastella Maria Luisa

221) Roncatti Edoardo

222) Schmid Sandro

223) Ceramelli Jacopo

224) Cesarini Giada

225) Bonora Francesca

226) Collini Silvana

227) Forlani Chiara

228) Ferro Daniele

229) Finchi Giovanni

230) Preti Elisabetta

231) Zaniboni Gloria

232) Orioli Sara

233) Malacarne Andrea

234) Monini Tullio

235) Atti Raffaele

236) Martinelli Riccardo

237) Rossetti Sandra

238) Rostellato Marta

239) Dedè Cristina

240) Rongioletti Damiano

241) Ravagli Vittoria

242) Calabrese Maria

243) Utili Antonio

244) Cardinali Sandro

245) Frilli Maria Grazia

246) Di Pietro Adriana

247) Chiappini Anna

248) Trentini Diego

249) Bertaglia Nadia

250) Pazzi Paolo

251) Paparella Daniele

252) Trevisan Rossella

253) Peccenini Raffaele

254) Montezemolo Antonella

255) Bellistrazzi Giorgina

256) Pesci Elisa

257) Tassinari Cardin Marisa

258) Spettoli Elisa

259) Magrini Anna

260) Binelli Riccardo

261) Ferraresi Anna

262) Maregatti Lorenzo

263) Schiavi Daniela

264) Gavioli Morena

265) Sacchi Rita

266) Ricci Linda

267) Grillo Ludovica

268) Carion Alessandra

269) Scalabrino Sasso Giorgio

270) Soria Laura

271) Marzocchi Simone

272) Marabese Cristina

273) Soavi Gloria

274) Zucchini Emanuela

275) Galdi Maria Rosaria

276) Bonfante Tiziana

277) Graziani Marina

278) Tacchini Giorgio

279) Cogo Marcella

280) De Vivo Andrea

281) Sgarzi Dario

282) Baraldi Valeriana

283) Cogo Sergio

284) Ferretti Francesca

285) Ariatti Sara

286) Longhini Fiorella

287) Bajo Gena

288) Cataldo Daniela

289) Cenacchi Lorenza

290) Toschi Giulia

291) Nadalini Armanda

292) Galdi Elena Mariolina

293) Marzola Giuseppina

294) Ferretti Patrizia

295) Grata Giovanna

296) Mancino Rita

297) Sateriale Isabella

298) Zecchi Lucia

299) Sandri Cristiana

300) Pintus Federica

301) Cigala Francesca

302) Bergonzoni Luigi

303) Zanotti Claudia

304) Francesconi Ornella

305) Felisatti Morena

306) Merchiori Sebastiano

307) Burini Antonella

308) Savaglio Patrizia

309( Raisi Barbara

310) Sacchetto Elena

311) Ghiglione Lucia

312) Ciciliati Silvia

313) Peretto Silvia

314) Pocaterra Patrizia

315) Magnani Lara

316) Balboni Paolo

317) Mozzetti Lucilla

318) Piccini Filippo

319) Flachi Amedeo

320) Scida Alessandra

321) Magnani Renato

322) Fogli Leonardo

323) Nespolo Sonia

324) Cimino Federica

325) Stocchi Stefania

326) Bertacchini Giorgio

327) Gulinelli Daniele

328) Boschi Giuseppina

329) Palmisano Elisabetta

330) Ramaziotti Patrizia

331) Palmisano Serena

332) Rossi Davide

333) Massari Maria Caterina

334) Rossi Fabiana

335) Conoscenti Gianfranco

336) Talachian Matie

337) Soriani Margherita

338) Poli Davide

339) Soriani Angela

340) Vicentini Maria Teresa

341) Battaglioli Andrea

342) Battaglioli Nikolas

343) D’Olio Carla

344) Roboni Marco

345) Ferrari Loredano

346) Papandrea Donatella

347) Ghinato Rina

348) Semenza Pietro

349) Pedrinazzi Cristina

350) Moretti Graziella

351) Vaianella Sara

352) Morelli Maria Michela

353) Glanas Monika

354) Akhoundzadeh Yousefi Saba

355) Marzocchi Orazio

356) Di Pietro Adriana

357) Fontana Letizia

358) Bonfiglioli Maria

359) Ferioli Sara

360) De Giorgio Cecilia

361) Rossi Francesca

362) Rizzuti Olivia

363) Bianchini Sabrina

364) Ghelfi Ilaria

365) Balboni Maria Chiara

366) Del Favero Laura

367) Bortot Valentina

368) Bersanelli Sonia

369) Tonioli Annarita

370) Mavrikou Evangelia

371) Fattoumi Rihan

372) Pasqualini Roberto

373) Festa Lorena

374) Argento Angelo

375) Geusa Maurizio

376) Cervellati Anna

377) Sarto Davide

378) Munerati Massimo

379) Sulsenti Cristina

380) Martucci Nicola

381) Haro Tatiana

382) Leone Lorena

383) Baglioni Daria

384) Fratti Lara

385) Luciano Daniela

386) Mafodda Antonino

387) Salerno Pietro

388) Faggioli Ilaria

389) Savytska Oksana

390) Pavani Alice

391) Ruscigno Cecilia

392) Piazzi francesco

393) Aleotti Jessica

394) Forini Maria Elena

395) Masini Irene

396) Protomastro Antonia

397) Ferioli Paolo

398) Boarini Claudia

399) Zanella Lara

400) Pareschi Antonia

401) Caraffa Sandra

402) Flachi Giuditta

403) Boccafogli Anna

404) Zerbini Antonella

405) Calvi Claudia

406) Ceci Milena

407) Andreotti Claudia

408) Massellani Francesca

409) Bonati Elena

410) Game Malvina

411) Fabbri Cristina

412) Guerzoni Linda

413) Longhini franca

414) Accorsi Tiziano

415) Gamberoni Roberto

416) Fiorini Giuliano

417) Gaspa Paola

418) Bussolari Alessandra

419) Salmi Arianna

420) Bottoni Andrea

421) Galvani Irene

422) Finetti Daniela

423) Bellinazzi Susanna

424) Dieni francesco

425) Givanni Isabella

426) Orlandi Claudio

427) Biolcati Maurizio

428) Roncagli Laura

429) Rossi Eleonora

430) Gallio Rissana

431) Disarò Antonietta

432) Fergnani Maria Graziana

433) Slujitoru Valentina

434) Cavallari Serena

435) Natale Giovanna

436) Masetti Sara

437) Aragrande Gaia

438) Orlandi Annalisa

439) D’Amore Cristiana

440) Casadei Marta

441) Piazzati Luisa

442) Bolognesi Elisabetta

443) Bovi Vittorio

444) Chiappini Alessandra

445) Dominici Paola

446) Di Vece Francesca

447) Marchetti Elena

448) Zappaterra Manuela

449) Cappelli Anita

450) Zaccaria Silvia

451) Mattioli Luciana

452) Bianchi Giancarlo

453) Bonati Mario

454) Barbagallo Santina

456) Perrone Maria Sole

457) Rizzati Anna Rita

458) Scalambra Tonina

459) Fioravanti Anna Maria

460) Tassoni Costanza

461) Furini Damiano

462) Bononi Ilaria

463) Padovani Anna

464) Mori Simone

465) Previati Cristiana

466) Ferraresi Chiara

467) Poggipollini Paola

468) Marzola Luca

469) Pesci Antonella

470) Rona Tiziana

471) Michelazzo Cristina

472) Varani Vanna

473) Bellani Rolando

474) Cantoni Arianna

475) Ferioli Secondo

476) Mellone Francesca

477) Rossi Valentina

478) Bregola Daniele

479) Ferraresi Giovanni

480) Varani Vannia

481) Ciulla Maria Grazia

482) Ferrari Lucia

483) Morgagni Patrizia

484) Tromboni Delfina

485) Borgatti Paola

486) Gennari Franco

487) Cazzola Gabriele

488) Borgatti Maria Pia

489) Papi Paolo

490) Romagnoli Renza

491) Romanini Mauro

492) Comparato Laura

493) Rossi Valentina

494) Poltronieri ilaria

495) Bonsi Beatrice

496) Taddia Simona

497) Roncarati Paola

498) Finetti Gabriella

499) Borgogni Antonella

500) Orlandi Camilla

501) Cardinali Mariela

502) Neri Maria Cristina

503) Lioi Maria

504) Zuari Isabella

505) Lanzoni Monica

506) Bacilieri Claudia

507) Marchetti Sabina

508) Amarandi Giuliana

509) Pedroni Marino

510) Simoni Roberta

511) Sandri Federica

512) Stagni Carla

513) Randi Franca

514) Leonardi Barbara

515) Scialpi Tiziana

516) Faccini Beatrice

517) Cappagli Daniela

518) Giglioli Rodolfo

519) Stefani Piero

520) Sitta Davide

521) Borghesani Gianna

522) Golfieri Marco

523) Ammirati Angela

524) Furlan Simone

525) Venturi Gianni

526) Migliardi Giulia

527) Rondanin Fabrizia

528) Ferrari Massimo

529) Domanico Rosa

530) Iannaccone Anna

531) Nannini Milvia

532) Bonora Andrea

533) Borghi Valeria

534) Castellazzi Silvia

535) Baraldi Maria Lisa

536) Grillo Ludovica

537) Martinelli Annapia

538) Sandri Donata

539) Scaglianti Davide

540) Lazzari Andrea

541) Forini Giorgio

542) Corà Michela

543) Natati Claudio

544) Zucchini Nicoletta

545) Barbieri Piera

546) Grechi Rodolfo

547) Leo Grazia

548) Benini Eleonora

549) Gardin Myriam

550) Rizzioli Alessandra

551) Bettini Lorenza

552) Rosatti Eleonora

553) Mazzanti Stefania

554) Iodice Assunta

555) Bertoncello Barbara

556) Bagno Maria

557) Bellettini Annarita

558) Stefanini Patrizia

559) Cella Silvia

560) Canfora Ida

561) Manganello Grazia

562) Cosi Maria Donata

563) Rondini Enza

564) Guidetti Federico

565) Quercioli Manuela

566) Bandiera Andrea

567) Martelli Cinzia

568) Buzzoni Massimo

569) Bandiera Sofia

570) Verri Roberta

Commenta