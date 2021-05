Ferrara: In riunione tecnica di coordinamento l’esame delle misure urgenti AntiCovid contenute nel Decreto Legge n.65 da oggi in vigore.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato stampa Prefettura di Ferrara.

Disposta dal Prefetto Campanaro la rimodulazione dei servizi di vigilanza, in considerazione del nuovo limite orario alle 23.00 per gli spostamenti e delle riaperture dei negozi nei centri commerciali dal prossimo fine settimana.

Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto in mattinata a Palazzo don Giulio d’Este, in conference call, una Riunione Tecnica di Coordinamento nel corso del quale sono stati approfonditi i profili d’interesse del decreto-legge n. 65, entrato in vigore oggi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente nuove misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Presenti all’incontro il Questore Cesare Capocasa, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia.

Introducendo il vertice interforze, il Prefetto ha evidenziato come il nuovo provvedimento legislativo preveda, per i territori in zona gialla, l’estensione alle ore 23.00 del limite orario consentito per gli spostamenti, che passerà alle ore 24.00 a partire dal 7 giugno, per cessare di applicarsi dal 21 giugno prossimo. Il Prefetto ha anche ricordato che il c.d. “coprifuoco” non si applica nelle zone bianche.

Il decreto-legge da oggi in vigore definisce, inoltre, il nuovo calendario di aperture delle attività economiche, sportive, culturali e sociali, secondo specifici protocolli e linee guida sanitarie afferenti l’emergenza epidemiologica. In questo contesto, dal prossimo fine settimana, le attività commerciali operanti all’interno di mercati e centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, sempre nel rispetto delle vigenti misure sanitarie.

“In questa delicata fase della gestione emergenziale – ha rimarcato il Prefetto – in cui le limitazioni alla mobilità vanno verso un graduale allentamento, con la progressiva ripresa a pieno regime delle attività commerciali, è assolutamente necessario continuare a mantenere alta l’attenzione, perché il virus è un nemico invisibile ed è sempre in mezzo a noi. Per questo mi rivolgo all’intera comunità ferrarese, affinché continui con responsabilità a rispettare tutte le cautele previste, dall’uso delle mascherine al necessario distanziamento sociale. Al tempo stesso, tenuto conto dell’ampliamento alle 23.00 dei limiti orari del coprifuoco, ho immediatamente disposto il prolungamento dell’operatività dei dispositivi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia, rimodulando gli stessi dispositivi sui nuovi possibili scenari di rischio, legati principalmente agli assembramenti da movida”.

Nel corso della riunione, il Prefetto Campanaro ha analizzato i dati sull’attività di controllo svolta dalle Forze dell’Ordine nell’ultimo fine settimana, quello dal 14 al 16 maggio, con 949 persone controllate e 9 sanzioni applicate, ed un rapporto controlli/sanzioni pari allo 0,95%, in risalita rispetto al fine settimana precedente (0,59%). Il Rappresentante del Governo ha, al riguardo, rivolto parole di sincero apprezzamento al personale dei diversi Corpi di polizia per l’impegno e l’equilibrio con i quali stanno continuando a gestire questa lunghissima emergenza: “Forze dell’Ordine e Polizie locali assicurano con equilibrio un servizio assolutamente determinante per contenere la diffusione del contagio. E continueranno a farlo con la stessa efficacia sino a quando non avremo sconfitto il virus”.

