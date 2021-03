Ferrara: la donna e la sua salute, un incontro sull’importanza della diagnosi precoce.

Tempo di lettura: 2 minuti

Appuntamento on line mercoledì 31 marzo alle 18.30 in diretta su canale youtube e pagine facebook Centro di medicina e Lilt Ferrara.



Tre specialisti risponderanno alle domande dei partner dell’evento e di coloro che seguiranno la diretta.

Con la ginecologa Silvia Cino e la endocrinologa Stefania Leoni del Centro di medicina Ferrara, il nutrizionista Edgardo Canducci, docente dell’Università di Ferrara e Presidente della Lilt Ferrara.

Un incontro gratuito in streaming dedicato alla salute della donna nell’ambito della XX edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. È quello che si tiene mercoledì 31 marzo alle ore 18.30 in diretta streaming all’indirizzo https://youtu.be/kxb9Nmcv6kI sul canale youtube e sulla pagina facebook Centro di medicina https://fb.me/e/2nGGPx2FF.

L’iniziativa, promossa da Centro di medicina Ferrara (via Verga) in collaborazione con la Lilt Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara, che si inserisce all’interno del ciclo di incontri di Prevenzione on tour, vede la partecipazione di CNA Ferrara e della Spal Calcio Femminile.

A portare i loro saluti introduttivi ci sarà Cristina Coletti Assessore politiche sociali Comune di Ferrara, e Jessica Morelli presidente CNA Impresa Donna Ferrara.

A moderare l’incontro Marco Ceotto, giornalista. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita

Tra i temi che riguardano la salute della donna si parlerà di tiroide, tumore del collo dell’utero o della cervice uterina e alimentazione che aiuta a tenere distante il tumore.

Inoltre, nello spirito divulgativo ed informale dell’incontro oltre al saluto saranno chiamati a portare delle domande sulle quali interverranno i tre relatori. I tre professionisti risponderanno poi alle domande che sono state raccolte dalle donne imprenditrici della CNA e dalle calciatrici della Spal, oltre a quelle che verranno fatte in diretta oppure scrivendo a: tourprevenzione@centrodimedicina.com

