Ferrara: Le Sardine in difesa delle biblioteche pubbliche e dei bibliotecari.

Comunicato stampa Sardine Ferrara.

In difesa delle biblioteche pubbliche e dei bibliotecari:

Al grido di «una biblioteca è il crocevia di tutti i sogni dell’umanità» (J. Green), le Sardine ferraresi rinnovano il loro sostegno al Gruppo Cittadini e Cittadine in Difesa delle Biblioteche, che si ritroveranno domani, sabato 22, in Largo Castello, alle 10. Le questioni sollevate dal Gruppo sono di interesse collettivo e vogliono ribadire il loro dissenso nei confronti della mancanza di progettualità di un sistema bibliotecario moderno e aggiornato; l’assenza di un turn over adeguato alle esigenze comunali; l’assenza di un monte ore che consenta una riapertura in linea con le biblioteche delle altre città dell’Emilia-Romagna. Oltre a ciò, ci opponiamo insieme a loro, alla esternalizzazione delle tre biblioteche periferiche, annunciate dall’assessore Marco Gulinelli sulla stampa, che ha sottaciuto la notizia ai cittadini interlocutori delle riunioni, in cui non è stato capace di rispondere in maniera competente e puntuale alle numerose richieste del Gruppo.

Al grido di “una biblioteca è il crocevia di tutti i sogni dell’umanità” Siamo tutti cittadini in difesa delle biblioteche comunali e vogliamo essere partecipi di questa battaglia, poiché siamo tutti utenti e dunque fruitori di quel bene comune che crea lavoro, occasioni di incontro e crescita. Non possiamo assistere a una riduzione di investimento a discapito del nostro patrimonio culturale senza reagire. Proprio come succederà oggi pomeriggio con la Rete per la Giustizia Climatica di Ferrara in difesa dell’ambiente e della nostra salute, rivendichiamo attraverso la piazza i diritti di ciascuno e richiamiamo le coscienze collettive a unirsi.

