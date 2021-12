FERRARA: MOBEE SRL e POSTE ITALIANE INSIEME PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tempo di lettura: 2 minuti

Ferrara, 1 dicembre 2021 – Contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, impegnandosi a fornire soluzioni di mobilità che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente. Questo è il grande obiettivo che ha spinto la startup – MOBEE SRL – specializzata nel fleet management di veicoli elettrici leggeri e che opera nel settore della logistica urbana integrata, a sviluppare e a dare impulso ad una mobilità sempre più sostenibile. L’azienda milanese, fondata da Stefano Amici e Davide Morando, si rivolge principalmente ai canali B2B e dispone di bici cargo e scooter elettrici, E-Cargo Bikes e E-Scooter, in grado di agevolare le attività di delivery urbane.

A conferma della rilevanza dei temi ambientali delineati nel Piano “2024 Sustain & Innovate” (“24 SI”), Poste Italiane utilizzerà alcune E-Cargo Bikes per la distribuzione di corrispondenza e pacchi presso la città di Ferrara.

L’attenzione delle aziende nei riguardi dell’ambiente è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni. Ad oggi, portare avanti un’attività economica che tenga conto delle emissioni è un punto estremamente importante per diversi modelli di business.

La mission di Mobee è contribuire a creare un ecosistema di veicoli che diventi automaticamente un valore aggiunto per tutti i clienti, dalla grande distribuzione alla piccola attività artigianale. In questo senso, la produzione in serie di mezzi elettrici leggeri per il trasposto merci è una realtà che non solo rispetta l’ambiente, ma tiene anche conto del bilancio di un’azienda.

Stefano Amici e Davide Morando, fondatori di Mobee: “Si tratta di una grande opportunità per noi. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Poste Italiane, che inizierà con una fase di test a Ferrara e anche in altre due città, Alessandria e Viareggio. Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura con Mobee, sin da subito il nostro pensiero si è rivolto a rendere la mobilità elettrica una realtà consolidata, sicura ed ecosostenibile per ogni realtà urbana. È estremamente importante che un’azienda come Poste Italiane condivida pienamente la nostra mission, credendo nel nostro lavoro e nei valori che costituiscono la nostra azienda”.

