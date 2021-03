“Ferrara Musica a casa vostra”: Rinviato al 29 aprile il concerto in streaming degli Odhecaton.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato Stampa Ferrara Musica.

La rassegna digitale “Ferrara Musica a casa vostra comincerà giovedì 15 aprile con il concerto dedicato a Frescobaldi del clavicembalista Francesco Cera, preceduto da una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi.



Il concerto degli Odhecaton, che doveva aprire giovedì 1 aprile la prima stagione in streaming di Ferrara Musica, è stato rinviato a giovedì 29 aprile a causa di nuove necessità logistico-organizzative.

“Ferrara Musica a casa vostra”, il cartellone che l’associazione concertistica ferrarese promuove tra aprile e maggio, prenderà il via pertanto giovedì 15 aprile con il concerto del clavicembalista Francesco Cera, preceduto da una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi. L’evento verrà registrato alla Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti e mandato in streaming alle 20.30. Cera, tra i più rinomati interpreti italiani di musica antica, eseguirà un programma totalmente dedicato alla musica di Girolamo Frescobaldi, compositore ferrarese tra i maggiori del XVII secolo, intitolato “L’ispirazione della musica estense”: un viaggio affascinante tra toccate, partite, canzoni e arie scritte sia nel periodo ferrarese che in quello romano. Prima dell’inizio del concerto Vittorio Sgarbi terrà una lectio magistralis sull’arte ferrarese e italiana al tempo di Frescobaldi, intitolata “Estasi barocche”.

Dopo l’Ensemble Odhecaton, che appunto il 29 aprile sarà protagonista del focus dedicato a Josquin Desprez nel 500° anniversario della morte, a chiudere la rassegna sarà il concerto di Lauter Project, che verrà filmato alla fine di aprile al Teatro “Claudio Abbado” e sarà visibile in streaming a partire da giovedì 6 maggio alle 20.30: protagonisti saranno i violinisti Alexandra Conunova e Nicola Bruzzo, il violista William Coleman, il violoncellista Enrico Bronzi e il pianista Gabriele Carcano, che proporranno al pubblico un programma musicale incentrato su Robert Schumann, di cui verranno eseguiti i Cinque pezzi in stile popolare op. 102 per violoncello e pianoforte, i Märchenbilder op. 113 per viola e pianoforte e il Quintetto op. 44.

La prima stagione digitale di Ferrara Musica mescola la tipologia degli eventi, affiancando ai concerti anche guide all’ascolto, lezioni magistrali e video di approfondimento. I tre concerti programmati, che saranno trasmessi sul canale YouTube di Ferrara Musica, hanno una particolare valenza simbolica. I tre eventi si collegano ad alcuni fili rossi della programmazione artistica, come il riallacciarsi al periodo rinascimentale, cuore identitario della cultura estense, anche portando i concerti nei magnifici palazzi dell’epoca in cui vissero i compositori di cui vengono proposte le partiture; e la volontà di costruire con pazienza e determinazione il pubblico di domani, continuando a lavorare con le scuole.

