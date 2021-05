Ferrara Musica riapre al pubblico con il concerto del pianista Andrea Lucchesini.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato stampa Ferrara Musica.

Protagonista del primo appuntamento – organizzato come i successivi con inizio alle 19 – sarà il celebre pianista Andrea Lucchesini , considerato tra i maggiori interpreti italiani in attività. Un ritorno graditissimo dopo oltre venticinque anni, per la prima volta in assoluto da solista a Ferrara Musica.

Il pianista fiorentino riserverà la propria attenzione a Beethoven e Schumann, due autori a lui congeniali e a lungo coltivati. Nella prima parte del recital suonerà “La tempesta” e “Al chiaro di luna”, due tra le più celebri Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. I titoli di questi celebri brani non sono originali, ma fanno parte del linguaggio che accomuna tutti gli appassionati di musica classica. L’opera 27 numero 2 deve il proprio titolo al poeta Ludwig Rellstab, che vide nell’Adagio sostenuto il riflesso del chiarore della luna sul lago dei Quattro Cantoni. Beethoven le aveva dato il sottotitolo “Sonata quasi una Fantasia”, annunciando così l’adozione di una maggiore e imprevedibile libertà creativa. Anche l’opera 31 numero 2 (“La tempesta”) di poco successiva, riflette la sua rottura con la forma tradizionale e una forte propensione ad accentuare i contrasti.

