Ferrara: Nuova Postazione Straordinaria per tamponi Emergenza Covid-19 in Cittadella S. Rocco

Tempo di lettura: 2 minuti

da: comunicazione@ausl.fe.it

Iniziati i lavori di allestimento delle tensostrutture a cura dell’Esercito Italiano

Personale qualificato del reggimento genio ferrovieri dell’Esercito Italiano da questa mattina – 5 novembre – è all’opera per allestire le nuove strutture temporanee che saranno adibite per effettuare tamponi Covid-19 in modalità Drive Through.

La nuova postazione che sarà realizzata dall’Esercito, sarà collocata nell’ex “parcheggio dipendenti”, con accesso diretto da via Rampari di San Rocco ed è composta da:

un’area coperta dove transiteranno i veicoli all’interno dei quali saranno presenti gli utenti che dovranno essere sottoposti al tampone;

una tenda di servizio per il personale sanitario e di supporto al lavoro;

una tenda con funzioni di spogliatoio del personale sanitario e operativo.

L’esercito fornirà anche una ulteriore tenda che verrà data in gestione all’Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di un’aggiuntiva postazione per l’esecuzione di “Tamponi rapidi” eseguiti dal personale dell’azienda USL.

Il personale militare assegnato al presidio sarà di circa quindici persone che, una volta completata l’installazione delle strutture, rimarrà presso il “campo” con funzioni di supporto e logistiche: trasporto dei tamponi al laboratorio dedicato; sistemazione dell’affluenza delle persone nell’area oltre alla responsabilità della disinfezione giornaliera a fine turno.

Per garantire la possibilità di parcheggio ai cittadini che dovranno accedere in Cittadella S. Rocco, vista la riduzione delle disponibilità all’interno della struttura, con la disponibilità del Comune di Ferrara e Ferrara Tua Holding da oggi 5 novembre i parcheggi di via Rampari di San Rocco, adiacenti alla Casa della salute saranno resi gratuiti.

Commenta