Ferrara Off: Festa di Natale con “Piccole Donne”

Ultimo appuntamento del 2019 a Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) e ultima puntata di Piccole donne di Louisa May Alcott. Sabato 21 dicembre, alle ore 21, Gloria Giacopini e Giulietta Vacis concludono la loro avventura con le sorelle March con un ultimo episodio pieno di sentimento, durante il quale verranno offerti al pubblico piccoli assaggi di piatti tratti dal romanzo, a cura di Penelope Volinia.

Quando le nostre eroine pensavano che il percorso verso la felicità non potesse farsi più arduo, un’improvvisa malattia fa calare la notte in casa March. La lontananza della mamma spinge le bambine a diventare davvero quattro ‘piccole donne’ in grado di scegliere e amare e niente sarà più come prima. Il Natale corona l’inizio di una nuova vita per la famiglia March.

Le puntate precedenti possono essere ascoltate su Web Radio Giardino all’interno del programma ‘Letture Off’.

L’ingresso a tutte le attività culturali è riservato ai soci. L’ingresso è di 12 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa), 10 euro soci, riduzioni per Universitari, Under 30 e Under 18. Maggiori informazioni online o al numero 333 6282360

