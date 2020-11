Ferrara: proclamazione stato di agitazione delle lavoratrici ed i lavoratori del commercio

Tempo di lettura: 2 minuti

da: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL FERRARA

Ferrara, 7 novembre 2020

Le lavoratrici ed i lavoratori del commercio, costantemente dall’inizio della pandemia ed in particolare in questi giorni aggravati pesantemente dalla ripresa dei contagi, operano a stretto contatto con il pubblico, ma segnati dal mancato rispetto dei protocolli e delle linee guide della regione Emilia Romagna.

Nel fine settimana appena trascorso è emersa una forte sofferenza della tenuta dell’attuazione dei protocolli in molte attività commerciali aperte sul territorio. Abbiamo richiesto al Prefetto ed ai Sindaci di tutti i comuni del territorio di Ferrara di predisporre tutti gli

strumenti necessari per presidiare la sicurezza nelle attività. Incrementando i controlli, il presidio della legalità e dei protocolli, attraverso gli istituti di sorveglianza a cui sono in capo.

Non servono a nulla i conta persone, se i numeri di clienti che possono entrare non rispettano le linee guida dell’Emilia Romagna e se non vi è controllo delle misure di distanziamento fisico, sul corretto uso dei dispositivi di protezione, il contingentamento degli ingressi. Nelle attività commerciali senza un adeguato controllo, che tra l’altro rimangono aperte sino alla sera ed alla domenica, il rischio contagio è alto, in quanto questi luoghi sono spesso utilizzati dalla cittadinanza non solo al fine dell’acquisto dei beni necessari ma come luogo di aggregazione. Purtroppo si stanno registrando anche eventi di natura violenta , verbale e fisica, nei confronti degli addetti alle vendite che chiedono alla clientela l’ottemperanza delle regole, del rispetto e del buonsenso.

Le aziende devono garantire la continuità dell’attività commerciali in sicurezza, per i propri dipendenti ed i loro clienti.

A sostegno di tale richieste è stato proclamato lo stato di agitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle attività commerciali della provincia di Ferrara- Diversamente saranno fermate le attività al fine di tutelare la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei

lavoratori e della cittadinanza tutta.

FILCAMS CGIL FERRARA

Maria Lisa Cavallini

FISASCAT CISL FERRARA

Luca Benfenat

UILTUCS UIL FERRARA

Giorgio Zattoni

