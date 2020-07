Ferrara. Salta la rassegna “Storica e nuova canzone d’autore”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Ass. Aspettando Godot

L’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ non realizzerà la 9 edizione della Rassegna ‘Storica e Nuova Canzone d’Autore 2020, in programma per il prossimo Novembre a Ferrara. La manifestazione è stata di fatto cancellata e rinviata al prossimo anno.

Le misure di contenimento Covid-19 emanate dal governo nell’ambito dei Concerti dal vivo, con il conseguente divieto di assembramenti, rispetto delle distanze e dei protocolli di sicurezza previsti nel decreto, hanno determinato l’annullamento di questa tradizionale Rassegna, ormai giunta alla 9 edizione.

Esce così di scena, si spera momentaneamente, una manifestazione Culturale Musicale capace di catalizzare l’attenzione, anche a livello nazionale, da parte di numerosi appassionati della Storica Canzone d’Autore, di cui l’associazione organizzatrice si ripropone la tutela e diffusione culturale, intento ampiamente rimarcato nelle Statuto dell’associazione stessa.

Nelle edizioni precedenti della Rassegna ‘Storica e Nuova Canzone d’Autore’ l’associazione ‘Aspettando Godot’ ha portato in Concerto a Ferrara grandi artisti di indiscussa qualità come Claudio Lolli, Eugenio Finardi, Alberto Fortis, Eugenio Bennato, Goran Kuzminac, Mimmo Locasciulli, Renzo Zenobi e diversi altri.

L’approvazione del pubblico è cresciuta di anno in anno, fino a culminare nel sold out realizzato in occasione dell’edizione 2019.

Un successo anche inaspettato se si considera il fatto che l’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ non propone musica commerciale di facile consumo. La manifestazione è ormai diventata un punto di riferimento per moltissimi appassionati che giungono anche da oltre Regione per assistere a questa sorprendente Rassegna, portata avanti negli anni con tenacia e perseveranza e non pochi sacrifici da parte dell’associazione organizzatrice.

Il cast della Rassegna ‘Storica e Nuova Canzone d’Autore’ 2020, preparato dall’associazione organizzatrice ‘Aspettando Godot’, era già pronto da tempo. Tra i diversi artisti partecipanti era previsto il ritorno a Ferrara di Eugenio Bennato, che molti ricordano per il grande exploit personale ottenuto nell’edizione 2017.

La cancellazione della manifestazione lascia aperta la speranza di poter riprendere nel 2021 un percorso momentaneamente interrotto.

Commenta