Ferrara Summer Festival 2020

Venerdì 31 Luglio 2020 sarà NEK con un inedito show a calcare il palcoscenico di Piazza Trento

Trieste nel pieno Centro Storico di Ferrara

“SOLO: CHITARRA E VOCE”: è questo il nome di questi concerti, in cui Nek sarà da solo con il

suo pubblico e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed essenziale.

Saranno poche date speciali per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza per il

settore della musica in difficoltà a cui, anche grazie a questi concerti, arriveranno alcuni sostegni

concreti.

I compensi dell’Artista di queste date, spiega Fabio Marzola, Presidente dell’Associazione

Musicale Butterfly e Organizzatore di Ferrara Summer Festival, verranno infatti devoluti al fondo

per i lavoratori dello spettacolo di MUSIC INNOVATION HUB, un’impresa Sociale che ha lo

scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi

globale.

Prevendite Online e presso i Punti Vendita www.ticketone.it :

A breve saranno comunicati gli orari di inizio vendita prevista per la prossima settimana.

Saranno disponibili 1800 posti numerati distanziati (Linee Guida Covid-19)

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi

presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all’interno del

Centro Storico di Ferrara.

Accesso Disabili:

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto a prezzo

standard previsto per l’evento, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di

certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso prenotazione

al 320 7871782.

Onde evitare problemi all’ingresso e poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia

fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

