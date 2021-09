FERRARA: UN CORTEO ALLEGRO PER SALVARE IL PIANETA

Autore dell'articolo

Ambra è nata in un paese di mare e ogni volta che si trova in un posto nuovo, poi lì lascia qualche goccia salmastra. Quando scrive si lascia trasportare dalle brezze marine, quando disegna non usa squadre o righelli, e per entrambe le cose la bussola fa più di un giro. Quello che legge e ascolta non è assimilabile ad un solo genere, perché per lei le parole e la musica non seguono nessuna corrente.