Ferrara. Un Natale etico e solidale.

La Cooperativa Sociale Azioni, Progetti Pensanti e A-rose, unite in attività benefiche.

Uniti per proporre una visione etica e sostenibile del Natale. A-rose, per vocazione attenta al sociale e in particolar modo alle donne, ospiterà Coop Sociale Azioni e Progetti Pensanti nel suo spazio temporary aperto al pubblico da sabato 12 dicembre in Corso Porta Mare 8/a, Ferrara (orari di apertura: sabato 10.30-19.30; domenica – venerdì 10.30-12.30;17-19.30).

A-rose nasce nel 2019 dall’idea di quattro ricercatori di Ferrara per trovare finanziamenti dedicati alla ricerca traslazionale in ambito oncologico.

Progetti Pensanti nasce dall’incontro tra l’azienda Settefili Cashmere e la Cooperativa sociale Azioni, aderente a Confcooperative Ferrara. I prodotti sono interamente fatti a mano e il ricavato andrà a sostenere la formazione professionale e lavorativa delle ragazze ospiti della comunità “Casa di Federica”. Un percorso concreto di lavoro per il futuro.

Trade-union di Coop Azioni, Progetti Pensanti e A-rose per questo Natale 2020 è il libro di Poesie intitolato “Il tuo sorriso alla vita”. Progetti Pensanti ha contribuito corredando il libro di un magnifico segnalibro fatto ad uncinetto nel proprio laboratorio, “Chi lavora in Progetti Pensanti è convinto che un oggetto debba essere sempre qualcosa di più di ciò che mostra. Può contenere storie diverse, e proprio come i suoi tagli e le sue cuciture, può contribuire a riparare un lembo, anche solo una piccolissima parte di mondo ferito, quello di chi ci ha creduto e quello di chi ha contribuito a realizzarlo”.

Il libro è stato scritto da Stefano Barbero in ricordo di sua moglie, la cui battaglia contro il cancro si è conclusa lo scorso gennaio. Il libro è stato scritto, illustrato e pubblicato a sue spese con l’obiettivo di devolverne il ricavato alla lotta contro i tumori.

