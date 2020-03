Festa della donna, eventi rinviati

Da: Comune di Copparo.

Il Comune di Copparo comunica che, in considerazione delle disposizioni contenute nel DCPM in materia di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19, gli eventi in programma per la giornata dedicata alle donne non avranno luogo.

Si valuterà in seguito il recupero degli stessi, in base all’evoluzione della situazione sanitaria.

La Commissione consiliare Pari Opportunità – Assessorato alla Cultura, in segno di solidarietà e vicinanza, invia i più sentiti auguri a tutte le donne.

