Festa della Repubblica Italiana – 2 giugno

Da: Istituto Storia Contemporanea Ferrara

Dall’1 al 6 giugno la nuova campagna social della Rete degli istituti storici coordinata dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri per la Festa della Repubblica: #RaccontiamolaRepubblica.

Nella settimana dall’1 al 6 giugno la pagina www.facebook.com/RaccontiamolaResistenza/ ospiterà contenuti sul Referendum e l’Assemblea Costituente; e in particolare nella giornata del 2 giugno verranno lanciati i contributi degli istituti della rete riguardanti e le vicende del voto del 1946.

Contestualmente la pagina Instagram dell’Istituto Parri ospiterà fotografie a tema (www.instagram.com/istitutonazionaleparri/).

La campagna è sostenuta, tra gli altri, dall’Aici, dalla rete Paesaggi della Memoria, dal Museo M9 di Mestre e dal Progetto “Il 2 giugno” della Sissco (https://il2giugno.it/).

L’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara partecipa con il seguente programma (visibile anche in Sito: www.isco-ferrara.com, Facebook: Isco Ferrara Instagram: @isco.fe) 2 giugno 1946 il silenzio prende voce – le donne ferraresi votano – video documento a cura di Anna Quarzi e Nicolò Govoni in collaborazione con UDI Ferrara 2 Giugno festa degli italiani: il sapore della libertà – video documentario a cura di Contento, Camilla Ghedini, Anna Quarzi, Giorgio Rizzoni.

Intervento storico del Prefetto di Ferrara Michele Campanaro. Lettura in italiano e francese dei 12 articoli fondamentali della Costituzione da parte degli allievi della scuola d’arte cinematografica “Florestano Vancini”.

Letture tratte dal discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione (26 Gennaio 1955).

