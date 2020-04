Festa Liberazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Dott.ssa Katia Romagnoli – Comune di Codigoro

Nella ricorrenza del 75° anniversario della Festa di Liberazione, in ottemperanza alle disposizioni della Prefettura, il Sindaco Sabina Alice Zanardi deporrà una corona di alloro davanti al monumento ai caduti, in Piazza Matteotti. Il momento simbolico di commemorazione della Liberazione dall’occupazione nazifascista avrà luogo domani mattina, sabato 25 aprile, alle ore 10.30 e sarà accompagnato dall’alzabandiera, a cura della Polizia Locale.

La commemorazione sarà ripresa in diretta Facebook sul profilo comunale, per consentire a tutti di poter assistere da casa.

Gli alluni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del territorio, sono stati inoltre coinvolti in un concorso creativo, che li ha visti cimentarsi nella realizzazione di disegni o elaborati sui valori della Resistenza e della memoria storica da salvaguardare. Le premiazioni saranno effettuate in seguito.

Commenta