FIAB insieme a Confesercenti e CNA invitano a usare la bici per gli acquisti quotidiani nei negozi di prossimità

Nuovo messaggio per la campagna #PrimaLaBici! promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare gli spostamenti quotidiani in bici, il mezzo più sicuro e sostenibile per se stessi e per gli altri, in grado di garantire in modo naturale il distanziamento e la salute individuale e collettiva.

Dopo aver sostenuto la graduale ripresa delle attività lavorative invitando a praticare il bike-to-work con il messaggio CASA-LAVORO, PRIMA LA BICI!, oggi FIAB, insieme a Confesercenti e CNA, lancia la campagna SPESA QUOTIDIANA? PRIMA LA BICI!: un invito a scegliere di spostarsi sulle due ruote anche per gli acquisti di tutti i giorni nei negozi di prossimità e riscoprire il commercio di vicinato.

«È anche un appello congiunto agli amministratori locali – dichiara Giuliano Giubelli, consigliere nazionale di FIAB – ad accogliere e favorire in ogni modo le richieste che vengono, e sempre più verranno, da parte di esercenti e artigiani per riqualificare e valorizzare lo spazio urbano con parcheggi bici sicuri sul suolo pubblico stradale. Un modo per incentivare i clienti in bici, purché ovviamente le rastrelliere siano sicure, ovvero che permettano di legare il telaio e non solo la ruota.

Ferrara ha tutte le caratteristiche giuste per valorizzare la spesa in bici e questo è il momento perché tutti, cittadini, commercianti e amministratori pubblici colgano l’importanza di questo messaggio. Con il motto #PrimaLaBici come FIAB vogliamo sottolineare il valore delle “due ruote”, in una città da sempre Amica delle Biciclette, ma che deve smettere di vivere sugli allori e fare scelte coraggiose».

«L’emergenza Covid-19 sta portando profondi ripensamenti, anche nel modo di sentire e vivere la città e gli spazi urbani nel quotidiano – sostiene Alessandro Tursi, presidente nazionale FIAB e vicepresidente di ECF European Cyclists Federation, di cui FIAB fa parte. – Le nostre città e i centri storici devono tornare a essere patrimonio delle persone, dove negozi e botteghe rappresentano l’anima di un contesto vivo e autentico. Sono proprio i ciclisti urbani, sempre più numerosi, i clienti ideali, poiché preferiscono fare acquisti ogni giorno nei negozi vicino a casa, soprattutto se questi offrono varietà e qualità di prodotti».

L’invito è rivolto alle associazioni di categoria ASCOM-Confcommercio, Confesercenti e CNA. A oggi hanno condiviso la campagna Confesercenti con la presidente nazionale Patrizia De Luise e CNA con il presidente nazionale Daniele Vaccarino.

La campagna SPESA QUOTIDIANA? PRIMA LA BICI!, già on line sui canali social di FIAB, Confesercenti e CNA, nelle prossime settimane sarà affiancata da azioni congiunte volte a promuovere la spesa quotidiana in bicicletta presso i negozi e le botteghe urbane.

