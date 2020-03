Fiera del birdwatching e del turismo naturalistico rinviata al 2021.

Da: Delta 2000.

L’emergenza COVID-19 e i provvedimenti di contenimento del virus emanati nei giorni scorsi non consentono di procedere con l’organizzazione della X Edizione della Fiera del Birdwatching e del turismo naturalistico che era stata programmata nel periodo 30 aprile 3 maggio 2020.

La decisione è stata presa dal Comitato promotore – Comune di Comacchio, Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po, Comune di Argenta, Comune di Ravenna di Cervia, CADF la Fabbrica dell’Acqua, insieme all’ente organizzatore DELTA 2000 che, vista la situazione di emergenza, hanno deciso di rimandare la manifestazione alla primavera del 2021. La situazione attuale non consente di organizzare la manifestazione che prevede la partecipazione di espositori e di pubblico a livello nazionale e da altri paesi del nord Europa, l’incertezza di come si evolverà lo stato emergenza a cui è sottoposta tutta l’Italia, ma anche gli altri paesi nel mondo, non possono fare altro che far assumere un atto di prudenza e di responsabilità nel rinviare il nostro evento dal 30 aprile al 2 maggio 2021. L’organizzazione insieme alla segreteria commerciale continuerà a lavorare per organizzare ancora al meglio la programmazione della X edizione della Fiera del Birdwatching a Comacchio che rappresenta un fiore all’occhiello per il turismo ambientale nel nostro Parco del Delta del Po, ed una unica fiera nel suo genere in Italia, che si svolge a ridosso degli ambienti vallivi ricchi di biodiversità e di avifauna.

