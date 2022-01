Tempo di lettura: 2 minuti

Filastrocca dell’omino del semaforo



Chi sei tu, omino del semaforo,

chi sei? Di nome fai Cristoforo?

È da un po’ che ti ho notato

perché sei molto sbilanciato.

Rispetto agli altri sei strano

come se fossi un melograno.

In città, in un posto affollato,

tu resti rosso e stai inclinato.

Anche gli altri omini sono rossi

stanno dritti, saranno promossi.

Tu invece sei strano e diverso,

forse fra i pochi nell’universo.

Solo per quel tuo stare piegato

non vai bene e sarai bocciato.

Non so se sei rosso di vergogna

o se ti hanno messo alla gogna

ma spero nessuno si organizzi:

ti sviti, ti smonti e ti raddrizzi.

Io ti trovo stranamente bello

perché hai l’aria da monello.

Spero che ti vengano a vedere,

e incuriositi scelgano di tacere

poi tutti quanti comincino a dire:

“Qui non c’è niente da capire.

Essere diversi non è sbagliato

ciascuno com’è va accettato”.

P.S.

Da un po’ di tempo avevo notato l’omino storto del semaforo rosso che c’è al passaggio pedonale di viale Cavour all’angolo con via Aldighieri, a Ferrara. Mi è sembrata una cosa interessante su cui scrivere e così ieri è nata questa filastrocca.

