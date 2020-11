Fino al 15 dicembre per proposte e suggerimenti al Piano prevenzione corruzione e trasparenza della Provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto

Entro il 15 dicembre proposte e suggerimenti per aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia

In occasione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2021, la Provincia di Ferrara avvia, come di consueto, un percorso partecipativo rivolto a tutti i soggetti interessati, al fine di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione e promuovere un maggior livello di trasparenza dell’azione amministrativa.

Le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli operatori del terzo settore, le associazioni dei consumatori e tutti i cittadini interessati, hanno tempo fino al 15 dicembre 2020 per inviare contributi, proposte, suggerimenti e osservazioni, al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@provincia.fe.it .

Gli interessati possono prendere visione del Piano per gli anni 2020-2021-2022 in corso di aggiornamento sul sito della Provincia (all’indirizzo:

https://provincia-ferrara.e-pal.it/L190/?idSezione=31&id=&sort=&activePage=&search= ).

