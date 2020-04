Firmato un accordo di collaborazione fra Comune di Comacchio e Istituto Superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Comune di Comacchio

Anche se le porte sono chiuse gli orizzonti futuri di collaborazione continuano ad essere delineati, soprattutto nell’ambito della formazione. Per questo il Comune di Comacchio e l’Istituto Superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi hanno stretto un accordo, valido fino al giugno 2022, nel quale si impegnano a avviare strutturate azioni congiunte per favorire l’integrazione fra la filiera formativa e il tessuto socio imprenditoriale del territorio. Un documento sottoscritto dalla dirigente scolastica Silvia Tognacci e dal dirigente Turismo, Istituti Culturali e Servizi alla Persona Roberto Cantagalli.

La scuola e l’economia locale, sotto l’egida del Comune, si affiancano per individuare percorsi di collaborazione col fine di realizzare una formazione sempre più mirata “con l’obiettivo di favorire processi di cittadinanza attiva, incrementare le opportunità occupazionali e migliorare la competitività territoriale nel suo complesso”.

A sostegno dell’accordo un piano di azioni molto concrete: la creazione di opportunità di incontro fra offerta e domanda di lavoro che trovino nella scuola momenti di centralità, sia sotto il profilo della logistica, che della promozione delle opportunità occupazionali correlate alla formazione. Come il sostegno al progetto Oh my job!, (incontro fra domanda e offerta di lavoro in cui gli operatori turistici incontrano i giovani in cerca di occupazione). Ma anche analisi dei bisogni formativi e delle competenze richieste dal mondo produttivo del territorio, vocato particolarmente al turismo. E per ancorare le prospettive alla realtà, ecco la realizzazione di momenti di confronto fra la scuola, il mondo imprenditoriale nell’alveo delle strategie locali di marketing territoriale, anche attraverso il coinvolgimento, in chiave formativa e a titolo gratuito, del personale dell’ente locale.

In queste azioni ben delineate si individuano così le partnership per realizzare specifici progetti che da un lato contribuiscano a fornire agli studenti conoscenze e competenze e dall’altro rendano coprotagonisti i soggetti coinvolti.

La dirigente Tognacci, dal suo osservatorio privilegiato, annota “Siamo profondamente convinti che il successo formativo degli studenti abbia importanti ricadute nello sviluppo di opportunità per il territorio nel medio-lungo termine. L’implementata collaborazione tra scuola ed amministrazione si estrinseca, oggi, nella realizzazione di un’offerta formativa rispondente ai bisogni formativi espressi dal territorio, e garantisce, domani, la presenza di figure professionali con buone prospettive occupazionali, ricchezza e risorsa viva per il tessuto socio – economico locale.”

L’accordo rappresenta un ulteriore passaggio perché esprime il carattere prioritario destinato all’investimento sul capitale umano, riconosciuto quale fattore centrale di sviluppo socio – economico, nel più ampio “Progetto Comacchio 2015/2020” (sottoscritto da tutti i più importanti stakeholder territoriali in ambito istituzionale, sociale, economico ed educativo;) in cui Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi”, con il suo patrimonio umano costituito dagli studenti e dai docenti, rappresenta a tutti gli effetti un ganglio essenziale e strategico.

“Questo accordo rafforza il consolidato rapporto di collaborazione con le scuole del territorio per connettere, sempre più strettamente, il territorio, la cultura e l’economia locale” sottolinea l’assessora alla Cultura Alice Carli. “Credo fortemente – segnala inoltre – che investire sul capitale umano sia il fattore centrale: questo nuovo accordo è l’inizio di un percorso che mette al centro le persone, studenti, docenti e cittadini per ripartire dalla cultura e da essa far crescere e ridare slancio alla nostra economia”.

