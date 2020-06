Fisac Ferrara e Modena: Approvato all’unanimità il rinnovo del CIA Assicoop Modena e Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cgil Ferrara

Con l’ultima assemblea tenutasi venerdì 18 giugno a Ferrara, è stato approvato all’unanimità dalle assemblee dei lavoratori, il rinnovo del contratto aziendale Assicoop Modena Ferrara, che riguarda oltre 150 lavoratori fra le due provincie. Non è stato un percorso sempre facile, nel quale si è anche inserita anche l’emergenza Covid 19 che non ha certamente agevolato la trattativa. Ma non è mancato il coraggio e la determinazione del sindacato nel difendere le giuste richieste delle colleghe e dei colleghi.

Il rinnovo, valido per il triennio 2020-22 prevede tra gli elementi qualificanti, non solo aumenti significativi del premio variabile (di oltre il 20% a parità di risultato), ma anche una serie di conquiste sociali molto importanti. Assicoop Modena Ferrara ha segnato gli ultimi bilanci con ottimi risultati economico patrimoniali, a testimonianza dell’importante impegno delle lavoratrici e dei lavoratori di questa realtà. Oltre al sensibile aumento del salario variabile, sono stati ottenuti importanti risultati in materia di permessi retribuiti, di organizzazione del lavoro, di occupazione (con un’attenzione particolare al ricambio generazionale), di formazione e qualificazione del personale.

Sindacato e azienda concordano circa la necessità di incrementare i progetti formativi rivolti ai colleghi per l’aggiornamento professionale e la qualità del servizio offerto da Assicoop.

Le parti si sono impegnate a verifiche annuali su tutte le tematiche coperte dal Contratto integrativo, anche a testimonianza di una ricostruzione ed un consolidamento delle relazioni sindacali che mettono al centro i lavoratori e le loro condizioni, tenendo conto anche delle esigenze aziendali nell’attuale, non certamente facile, contesto di mercato.

Commenta