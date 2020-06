Fiscaglia e l’operazione Margherita

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Fiscaglia

Sabato 20 giugno i cittadini di Fiscaglia hanno incominciato a segnalare alcune decorazioni floreali comparse in tutte le località del territorio, accompagnate da un messaggio che recitava: “X TE”.

Sui social e nelle piazze sono iniziate ad avanzare ipotesi più o meno verosimili: la riconquista di un amore, l’abbellimento di alcuni punti delle frazioni, uno scherzo, un compleanno speciale e ironicamente l’arrivo degli

alieni.

La cosa che accomuna ogni teoria è che le margherite blu sono state un dono gradito.

Cosa si cela dietro questi fiori è stato rivelato martedì 23 giugno dall’Amministrazione: “Oggi i Fiscagliesi hanno trovato una nuova sorpresa in giro per le strade” – dichiara l’Assessore alla Comunicazione Alessandra Giaquinto – Circa 150 margherite blu sono state distribuite sul territorio, di queste realizzazioni in cartoncino ogni petalo è ‘staccabile’ e contiene un invito a partecipare all’incontro che si terrà il 27 giugno dalle 9 alle 13

presso la biblioteca di Migliarino e che rientra nel percorso partecipato per la costituzione della Consulta sul Welfare.”

Quindi sì alla riconquista di un amore, quello di Fiscaglia verso i suoi abitanti; sì all’abbellimento e sì a un evento speciale. I Fiscagliesi hanno vinto tutti (tranne chi tendeva per gli alieni), ma per vincere di più bisognerà che accettino l’invito e portino le loro idee a questo ‘primo appuntamento’.

