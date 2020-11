Tempo di lettura: 3 minuti

“Fit Food Quiz” (o alla ferrarese “Fadiga Magna Zoga”) è un’evento on line interattivo, pensato per supportare un pò le attività maggiormente colpite dalle restrizioni di questo periodo: le palestre e i ristoratori, e per passare una serata in allegria e spensieratezza.

Si svolgerà mercoledì 2 dicembre.

L’iniziativa sarà divisa in tre momenti:

 dalle 18 alle 20.30 lezioni di fitness/workout in streaming con alcune palestre ferraresi

 dalle 19 alle 22 cena d’asporto (o a domicilio, per le attività che effettuano il servizio)

 dalle 21.30 alle 22.30 quizzone on line in streaming

E’ possibile partecipare in tre diverse modalità:

– Fitness (una lezione) + food

– Food + quiz

– Combo fitness(una lezione) +food+quiz

La lezione di fitness costa 5€ a persona, il quiz 3€ a persona, mentre per il food potete scegliere tra le diverse proposte messe a punto dai ristoratori.

Basta scegliere il pacchetto e il ristorante preferito, e ordinare.

A tutti i partecipanti forniremo i link zoom per le connessioni al fitness e al quiz.

Di seguito i menù proposti

1) WELL DONE (consegna a domicilio)

2 burger (a scelta tra welldone, sebastian e bacin cheese) +2 bibite + starter (in omaggio) a 25€ totali

Classic ( 150 gr burger bovino , pane Antonietta, pomodoro, insalata, cipolla fresca) 9,50€

Welldone (150 gr burger bovino ,pane Antonietta, pecorino della val d’Orcia, honey munstard, cipolla caramellata, rucola) 12,50€

Sebastian (pane Antonietta , avocado, mozzarella di bufala, code di gambero piastrate, salsa guacamole ) 12,90€

Baconcheese (150 gr burger bovino, pane Antonietta, provola fusa, bacon croccante, pomodoro, insalata) 13,50€

Drink:

Molecola 3.50€

Stella artois 4€

Hoegarden 4€

Leffe rossa 4€

2) TRATTORIA LA ROMANTICA (consegna a domicilio)

Paella alla valanciana

Pasticcio caldo di mele e castagne con crema inglese

Bottiglia di vino frizzante

Pane

Biscotteria dolce

Menù di coppia a 45€ totali

3) Pizzeria Andrea&Lauretta (consegna a domicilio)

2 pizze tradizionali + 2 bibite al costo di 13€ totali

4) AMERICA GRAFFITI (consegna a domicilio)

Menù Graffiti Burger(burger150/Crispy Chicken) 13€ più donut in omaggio

Menù Graffiti Burrito(California /Fantasia)10€ più donut omaggio

5) RISTORANTE MO MAMA (consegna a domicilio)

Menù Pizza: energypizza+birraBio 10€ a testa

Energy Menù: Vellutata speziata di carote,Riso integrale con crema di cavolo nero e nocciole, Cous cous con zucca, porri e fagioli neri, Verdure miste saltate con tahin e limone, insalata mista con pere +birraBio 10€ a testa

6) RISTORANTINO SIDUN (consegna solamente da asporto presso il ristorante)

Degustazione libanese per 2 persone+1 birra da mezzo litro a 35€totali

Programma Fitness:

– Pound Fit con Jessica Vignali della palestra New Millenium alle 18.00

– Pilates con Marcello della New Freedom Srl alle 18.15

– Total Body con Federica della Palestra Sport Gym Club di Tresigallo alle 19.00

– Strong Nation con Elisa della Cocoon alle 19.30

Come prenotare?

Basta compilare il form su www.feshioneventi.it e selezionare il pacchetto scelto (quiz+food, food+fitness o il completo), pagare la caparra e saldare poi la cena direttamente con il ristorante al momento del ritiro o della consegna a domicilio.

