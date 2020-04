Fit4love – Maratona Benefica in streaming

Da: Feshion Eventi

Fit4Love è una maratona benefica dedicata al fitness, organizzata da FEshion Eventi e Area 55, con il prezioso aiuto di Fabrizio Pareschi, che si svolgerà il 16 Aprile 2020 in diretta streaming dalle 8.30 alle 21.00, coinvolgendo 11 palestre e associazioni del territorio ferrarese.

L’idea nasce nel culmine dell’emergenza sanitaria nazionale, con un duplice intento: concedere un momento di svago al pubblico in quarantena e raccogliere fondi per l’ Ospedale di Cona.

L’iscrizione infatti non ha un costo, ma viene richiesta un’offerta libera sul conto corrente ufficiale dell’Ospedale Sant’Anna di Cona che ha attivato una procedura “snella” per la gestione delle donazioni legate all’emergenza Coronavirus. Questo permette di rendere subito disponibili i contributi per poter acquistare il materiale necessario ad affrontare la crisi e retribuire il personale sanitario.

Nessuna azienda coinvolta nella manifestazione lo fa per scopo di lucro, ci muoviamo tutti nella stessa, solidale, direzione!

E’ possibile iscriversi compilando il form sul link:

www.feshioneventi.it/fit4love

Di seguito il programma:

8.30-9.30 – Risveglio muscolare – Up Studio

8.30-9.30 – Fitness mentale – Piscine Acquabeach Vigarano

9.30-10.30 – Pilates workout – New Freedom

9.30-10.30 – Yoga – Naturalis

10.30-11.30 – Allenamento funzionale – Centro nuoto Copparo

10.30-11.30 – Mamma fit – Benessere mamma

11.30-12.30 – Workout Tabata – Tabata

11.30-12.30 – Pound fit – New millenium

12.30-13.00 – Pausa

13.00-14.00 – Pilates – Fit up

13.00-14.00 – Allenamento funzionale – New millenium

14.00-15.00 – Cardio tone + power stretch – Sport gym club

14.00-15.00 – Mobility flow – Cocoon

15.00-16.00 – Total body – Curves

15.00-16.00 – Fit pilates – New Freedom

16.00-17.00 – Pilates – Centro nuoto Copparo

16.00-17.00 – Zumba + Yoga – Sport Gym club

17.00-18.00 – Cross Cardio – Tabata

17.00-18.00 – Pilates in gravidanza – Benessere mamma

18.00-19.00 – Total body – Piscine Acquabeach Vigarano

18.00-19.00 – Strong – Cocoon

19.00-20.00 – Zumba – New Millenium

19.00-20.00 – Body Compact – Fit Up

20.00-21.00 – Pilates – Curves

20.00-21.00 – Cross training – Centro nuoto Copparo

Si ringraziano le palestre che hanno aderito al progetto:

New Millenium

Cocoon

New Freedom

Tabata

Acquabeach Vigarano

Centro Nuoto Copparo

Benessere Mamma asd

Sport Gym Club

Up Studio

Fit Up

Curves