Da: Rete Pace Ferrara

Flash Mob in Piazza Municipale sabato 19 dicembre ore 11 verità e giustizia per Regeni solidarietà per Zaki

La Rete per la Pace di Ferrara aderisce con un flash mob in Piazza Municipale a Ferrara dalle ore 11 alle ore 12, sabato 19 dicembre 2020 ,alla mobilitazione nazionale della Rete nazionale Pace e Disarmo per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, libertà e giustizia per Patrick Zaki e lo stop alla vendita di armi all’Egitto.

Di fronte ai risultati dell’inchiesta della Procura di Roma sulle violenze e sulle torture subite da Giulio Regeni per mani di apparati statali egiziani; di fronte agli oltre 1000 morti nelle carceri egiziane dal 2013 ad oggi, ai 60.000 prigionieri politici tra i quali, detenuto da 10 mesi senza processo, Patrick Zaki, il giovane egiziano studente all’Università di Bologna; di fronte a tutto questo, non possiamo tacere. L’Italia e l’Europa devono dimostrare la loro fermezza democratica per la tutela dei più elementari ed inalienabili diritti umani; il diritto alla vita, il diritto al giusto processo, la libertà di espressione, la condanna della tortura. La difesa di quei Diritti richiede scelte precise, atti concreti, coerenza di comportamenti. Come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, “l’intangibile dignità della persona è al di sopra di ogni forma di discriminazione e di ogni ordinamento”. Dunque, la dignità e la memoria di Giulio Regeni valgono più di qualsiasi affare; la libertà di Patrick Zaki e un giusto processo valgono di più di qualsiasi rapporto diplomatico.

Il flash mob si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

