Fondi alle scuole per didattica a distanza

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Comacchio

Il sostegno comunale all’articolato sistema formativo e scolastico, in tempi di virus, non cambia ma oggi si avvia su nuove strade. Per l’anno scolastico 2019/20 sono infatti 95.000 euro, complessivamente, i fondi destinati dal Comune di Comacchio agli istituti scolastici del territorio Istituto comprensivo di Comacchio – Istituto Comprensivo di Porto Garibaldi – Istituto Scolastico Superiore Remo Brindisi del Lido Estensi per garantire la realizzazione di progetti si qualificazione e azioni di formazione destinate agli studenti.

Lo stop delle attività curriculari non ha di certo fermato le opzioni destinate alle ragazze e ai ragazzi delle scuole: le risorse non investite nei progetti originari programmati in tempi di pre-emergenza sanitaria covid-19 ” ora saranno utilizzate per le dotazioni informatiche e nuove tecnologie destinate a sostenere la didattica digitale a distanza. Tali risorse si sommeranno a quelle recentemente stanziate dalla Regione.

Analogamente le trasformazioni in senso digitale hanno coinvolto tutti servizi dedicati alle famiglie, agli adolescenti, al sostegno degli alunni con disabilità. E così fra consulenze on line, telefonate con gli operatori, doposcuola per studenti, sostegno al percorso pre e post parto alle mamme, il Comune di Comacchio ha messo in campo una rete virtuale ma molto concreta di prossimità, sempre attenta ai bisogni. Non ultime le attività avviate dal servizio Infromagiovani, con corsi on line gratuiti destinati all’orientamento al lavoro, alla realizzazione di video e alla scrittura creativa.

Iscrizioni ai nidi comunali

Sono aperte le iscrizioni al nido il giglio (dai 6 ai 36 mesi) e la gabbianella (da 1 a 3 anni) per l’anno scolastico 2020/2021 solo in modalità online. Scadenza 15 maggio 2020

E’ possibile iscrive i bambini e le bambine ai nidi d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Basterà collegarsi alla pagina dedicata sul sito del Comune di Comacchio e seguire le istruzioni:

https://comune.comacchio.fe.it/notizie/174018/apertura-iscrizioni-online-asilo-nido-giglio-ed

È necessario avere un indirizzo di posta elettronica (email).

Per info: Ufficio Politiche Educative – Tel.: 0533/318783

e-mail: giorgia.mezzogri@comune.comacchio.fe.it oppure marco.frati@comune.comacchio.fe.it

Le domande già pervenute in cartaceo saranno inserite automaticamente nel sistema.

Commenta