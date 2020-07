Fondi del Basso ferrarese, l’Assessore Calvano incontra il Sindaco di Riva del Po e le imprese del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna

L’Assessore Calvano: ”Sosteniamo economicamente le aree interne e semplifichiamo le procedure per le imprese”

L’Assessore regionale nella giornata di Venerdì ha incontrato il Sindaco di Riva del Po, Andrea Zamboni, per raccogliere le richieste del territorio. L’Amministrazione Comunale ha chiesto sostegno, in particolare, per gli investimenti sulle due aree golenali -Ro e Serravalle – trovando pieno sostegno da parte della Regione.

Infatti, come evidenziato dall’Assessore Calvano “Con l’approvazione dell’Assestamento di bilancio ci saranno risorse straordinarie per i Comuni delle aree interne e la volontà del Comune di Riva del Po di investire sulla due aree golenali in chiave turistico ambientale è coerente con gli obbiettivi che la Regione si è data in termini di sostegno agli enti locali. La Regione è pronta a fare la sua parte.”

In seguito, l’Assessore ha poi visitato alcune aziende del territorio: CiErre, EmilPress e CAPA. Anche in questo caso per esprimere la vicinanza della Regione rispetto a chi ha deciso di investire nel territorio del basso ferrarese.

“Non dobbiamo garantire solo sostegno economico – commenta Calvano – ma anche essere impegnati nella semplificazione burocratica a favore di cittadini e imprese, in modo tale che la volontà di investimento si possa tradurre rapidamente in interventi reali”.

Infine, la giornata si è conclusa con l’incontro tra l’Assessore al Bilancio regionale e Anna Cinzia Trapella, responsabile della Casa Protetta di Serravalle. Durante l’incontro, Calvano ha ringraziato la Dirigente per l’impegno profuso durante la fase emergenziale dovuta al Coronavirus, che ha permesso alla struttura di rimanere Covid-Free, grazie anche ad atteggiamenti lungimiranti ed adeguati da parte di chi gestisce la struttura.

