Fondi regionali per le polizie locali: Bondeno tra i beneficiari

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Bondeno sarà tra i beneficiari dei finanziamenti regionali per i Corpi e servizi di Polizia locale. Nei giorni scorsi si è avuta la conferma della valutazione positiva dei progetti che sono stati presentati anche dal ferrarese: oltre a Bondeno, tra gli enti premiati c’è l’Unione Terre e Fiumi. «E’ stata premiata la progettualità – dice il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini – tesa al potenziamento di dotazioni e strumenti innovativi degli agenti. Nelle scorse settimane – continua – avevo presentato un question-time in Regione, per chiedere a che punto fossero le procedure di valutazione dei progetti, in quanto le sperimentazioni in campo avevano bisogno urgentemente delle risorse stanziate». Per la precisione, c’erano due diversi filoni di finanziamento previsti dal bando che era stato pubblicato in aprile: uno per la qualificazione dei Corpi e servizi di Polizia locale riservato a comuni, province e unioni dei comuni. Nel secondo caso, i finanziamenti serviranno per finanziare, invece, progetti di carattere sperimentale. «Nel caso di Bondeno – dicono Bergamini e Saletti – stiamo perseguendo l’implementazione di servizi anche tecnologici che vanno a dotare gli agenti degli strumenti necessari al contrasto del degrado urbano e di contenimento della velocità dei veicoli. Entro breve avremo in servizio i nuovi agenti usciti dalle procedure concorsuali che si sono appena concluse. Stiamo, inoltre, sviluppando ulteriormente una delle reti di videosorveglianza tra le più estese del territorio, gestita dal Corpo unico a livello di Alto Ferrarese. Recentemente, del resto, abbiamo chiuso nuovi “varchi” di accesso al territorio, attraverso il Targa System, per esempio nella zona artigianale di Borgo Scala, con l’installazione di nuovi portali e telecamere. Una misura che era stata richiesta ed era attesa dagli imprenditori locali e che persegue il nostro obiettivo dell’implementazione della sicurezza urbana», assicurano Bergamini e Saletti. I circa 500mila euro stanziati complessivamente dal bando, per i corpi di Polizia regionali, premiano anche la progettualità dell’Unione Terre e Fiumi. «Abbiamo cercato di capire i tempi di valutazione delle domande – ricorda Bergamini – perché da questo finanziamento del progetto dipendeva l’efficacia del contrasto all’abbandono dei rifiuti, con l’acquisto di “fototrappole” e potenziamento del servizio, che sta interessando la Polizia locale, l’Unione Terre e Fiumi, e Clara Spa». Servizio di telecamere contro gli abbandoni che a Bondeno è già attivo, secondo una convenzione con Polizia locale dell’Alto Ferrarese e Clara Spa. Giovedì sera, in consiglio comunale, si discuterà invece delle risorse derivanti dal bando regionale e che hanno premiato ancora una volta Bondeno.

