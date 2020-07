Formula 1, Marchetti (Lega ER): “Possibili 3 gran premi in italia? la regione “spinga” per organizzare il gp dell’Emilia Romagna – motor valley a Imola”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

“Poiché il calendario 2020 del Campionato mondiale di Formula 1, iniziato ieri col gran premio d’Austria, non è ancora stato deliberato in via definitiva e poiché ancora non è arrivata la conferma dell’appuntamento al Mugello, sarebbe il caso che la Regione “spingesse” la candidatura del circuito di Imola per ospitare il GP dell’Emilia Romagna – Motor Valley”. E’ quanto suggerisce il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, per il quale “la partita con Liberty Media per definire il calendario di questa stagione di Formula 1 è ancora aperta”, tanto che – conclude il consigliere del Carroccio – oggi resta aperto lo scenario di tre GP in Italia (Monza, Mugello e Imola)”.

