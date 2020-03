La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

XVIII

un colle

un bosco

un cielo

diventano

il colle

il bosco

il cielo

XIX

tu lo credi

non c’è progresso

nell’arte

solo così

il tuo spirito si nutre

dell’Italia che vedi

XX

la cosa più importante

è inusuale:

dipingere con i piedi

quelli giusti

per calzare lo Stivale

XXI

un’idea eretica:

Dio

nell’ebbrezza del riposo

fece l’Italia

di Domenica

XXII

a volte

seriamente

i tuoi colori

sorridono

XXIII

la natura

è immersa

il paesaggio

lo fa la storia

di passaggio

XXIV

hai tolto

il Barocco

come se

fosse sciocco

di fronte all’essenziale

l’Italia classica

Rinascimentale

XXV

gli olivi

hanno le mani

da pianisti

i fianchi di Venere

gli occhi di Enea

XXVI

se si abbandonano

le antiche spoglie

si sentono

cedere

le ossa

del mondo

e il dolore

senza domani

