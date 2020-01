Francesca Piacentini: « rinnovato il sostegno per tutte quelle situazioni derivanti da cause esterne che mettono a rischio la permanenza nelle proprie case dei locatali

Da: Comune di Bondeno.

Verrà gestito ancora una volta con la collaborazione di Acer (e nell’ambito del Distretto sociosanitario Ovest) l’apposito fondo destinato al sostegno delle persone che si trovano in una situazione di difficoltà che devono fronteggiare un canone di locazione. Per fare alcuni esempi, chi dovesse avere perduto il lavoro per una crisi aziendale o situazioni familiari particolari e si trovasse in difficoltà con l’affitto di casa, potrà trovare un aiuto nell’apposito bando pubblicato all’albo pretorio del Comune. A condizione, però, che il cittadino beneficiario non abbia già utilizzato altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza, misure di sostegno per morosità incolpevole, per “emergenza abitativa”, oppure essere già assegnatari di un alloggio di residenzialità pubblica. Ovviamente, si accede al bando in particolari situazioni con un rischio di sfratto per morosità. «Sappiamo che l’emergenza abitativa è un problema presente nelle comunità e, per questa ragione, muovendoci a livello distrettuale, è stato possibile applicare alcuni correttivi rispetto ai bandi del passato – dice l’assessore alle politiche sociali, Francesca Piacentini –. Per fare un esempio concreto, fino all’ultima edizione del bando era possibile accedere ai contributi dimostrando che, percentualmente, il canone di locazione incideva entro una certa percentuale sul reddito della persona colpita da provvedimento di sfratto. Questo è stato a lungo un balzello che ha impedito a molti cittadini di accedere al contributo, che invece vogliamo rendere praticabile in tempi celeri e, per questa ragione, a livello territoriale si è deciso di modificare tale parametro». Ed il motivo è facile da intuire, trattandosi di situazioni di difficoltà economica che vanno affrontate con una certa urgenza. Il Comune di Bondeno potrà usufruire di un contributo di 24.926,50 euro complessivi. Per accedere al contributo occorrerà compilare un apposito formulario disponibile sul sito del Comune e all’Urp del municipio (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30) dimostrando di possedere la cittadinanza italiana o europea, oppure un permesso di soggiorno valido, ed una situazione socioeconomica compresa tra i 3mila e i 17mila e 154 euro, attraverso la presentazione di Isee.

