Furti e rapine: dal comune di Masi Torello fondi alle imprese agricole in collaborazione con la Camera di Commercio

Imprese agricole più sicure con i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Masi Torello, in collaborazione con la Camera di commercio e le associazioni di categoria, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza e di videosorveglianza. In caso di possibilità di rapina, dunque, l’imprenditore potrà attivare in tempo reale l’invio delle immagini alle postazioni delle sale e delle centrali operative, dove sscatterà un allarme sonoro e saranno così visualizzate tutte le informazioni relative all’impresa, per un pronto intervento.

Del resto, fa sapere la Camera di commercio, la criminalità economica frena e non poco il fatturato anche delle imprese ferraresi: 2 imprenditori su 5 vedrebbero aumentare il proprio giro d’affari in assenza di illegalità. Corruzione, frodi finanziarie, lavoro sommerso, furti e rapine sono a giudizio delle aziende gli ambiti di attività illegale maggiormente presenti nel contesto economico provinciale. Un fenomeno in crescita secondo più di tre aziende su 5.

“Il Comune di Masi Torello – ha sottolineato il Sindaco Riccardo Bizzarri – sta lavorando da tempo – e in modo ancora più determinato negli ultimi mesi – per ascoltare gli agricoltori e le associazioni che li rappresentano e raccogliere il loro grido d’allarme sulla gravità degli atti criminosi che li danneggiano. Furti (di macchinari, razzia di prodotti e produzioni già trasformate, assalti notturni alle aziende e danneggiamento doloso di vigneti, frutteti e campi coltivati) che incidono per centinaia di migliaia di euro sulla dotazione tecnica e infrastrutturale delle imprese, oltre che sulla crescita esponenziale dei costi necessari ad approntare delle difese. Attraverso il bando – ha concluso il Sindaco – vogliamo sostenere una decisa azione di prevenzione che migliori i livelli di sicurezza nelle zone rurali, soprattutto in quelle più isolate”.

“La legalità costituisce presupposto ineludibile per la piena espressione delle potenzialità del sistema produttivo, per il corretto dispiegarsi degli effetti delle politiche economiche e per l’efficacia dell’azione redistributiva, finalizzata a corrispondere alla crescente esigenza di inclusione sociale”. Così il presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni, che, dopo aver ringraziato il Sindaco e l’intera Giunta del Comune di Masi Torello per aver voluto, ancora una volta, collaborare con la Camera di commercio, ha aggiunto: “Gli imprenditori confidano in un clima di fiducia e in uno sviluppo duraturo perché sostenibile. Abbiamo bisogno di guardare avanti, di mettere in gioco le energie migliori: a questo impegno siamo tutti chiamati”.

Il bando, presentato questa mattina (14 gennaio) alle imprese ed agli organi di informazione presso la sede della Camera di commercio, resterà aperto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dal 21 gennaio e fino al 30 aprile prossimi e finanzierà, tra l’altro, anche serrande e saracinesche, telecamere termiche, dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna, automazione degli accessi aziendali e/o nella gestione delle chiavi.

