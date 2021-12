FuturPera al via: fino al 4 dicembre Ferrara torna “Capitale della pera”

Tempo di lettura: 4 minuti

Il Salone Internazionale della Pera apre le porte al pubblico con un’offerta espositiva di altissimo livello e i convegni del World Pear Forum. Taglio del nastro il 2 dicembre alle 12.00 con istituzioni, associazioni di categoria e i rappresentanti della filiera FERRARA, 1 dicembre 2021 – Al via la quarta edizione di FuturPera – Salone Internazionale della Pera, una delle manifestazioni di punta di Ferrara Fiere Congressi interamente dedicata alla pericoltura, che si terrà da giovedì 2 a sabato 4 dicembre. Un’edizione importante per il comparto che ancora una volta si riunirà a Ferrara, capitale produttiva

italiana della pera, per fare il punto sulle problematiche e le prospettive concrete di rilancio.

Il Salone sarà aperto giovedì e venerdì dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 14, mentre il taglio del nastro “ufficiale” è previsto per il 2 dicembre alle 11.30 alla presenza di: Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura; Filippo Gallinella, deputato e presidente Commissione Agricoltura Caccia e Pesca della Camera dei Deputati; Alan Fabbri, sindaco di Ferrara; Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere Congressi; Gianni Amidei, presidente Oi Pera; Paolo Bruni, presidente CSO Italy; Paolo Govoni, commissario straordinario Camera di Commercio di Ferrara; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Gianluca Vertuani, presidente Confagricoltura Ferrara e Antonella D’Agostino, project manager

della manifestazione.

Sarà una tre giorni ricchissima di momenti informativi a partire dalle soluzioni e le proposte delle aziende nella parte espositiva e commerciale, specializzate in tutti i settori della filiera, dalla ricerca varietale al vivaismo e poi agrofarmaci e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta, meccanizzazione agricola, logistica, packaging, commercializzazione del prodotto e import-export.

Di altissimo profilo la parte convegnistica del World Pear Forum organizzata, sin dalla prima edizione, con il prezioso supporto di CSO Italy. Si comincia il 2 dicembre alle 15 con il convegno dedicato a commercializzazione e aggregazione con i vertici dell’AOP UNAPera, la nuova società consortile che unisce 25 imprese che rappresentano oltre il 70% delle pere commercializzate. Interverranno il presidente Adriano Aldrovandi; Roberto Della Casa, responsabile del progetto; Giampaolo Nasi, coordinatore comitato commerciale; Alessandro Zampagna, coordinatore comitato costituente, e Mauro Grossi, vicepresidente vicario e presidente del Consorzio della Pera dell’Emilia Romagna IGP.

Si continua venerdì 3 dicembre a partire dalle 9.30 con il convegno tecnico del World Pear Forum che affronterà le principali problematiche climatiche e fitosanitarie del comparto, cercando di dare spunti concreti a tecnici e produttori. L’incontro sarà suddiviso in tre sessioni nel corso delle quali si alterneranno sul palco ricercatori ed esperti: “Cambiamenti climatici e gli effetti sull’ortofrutta”; “Grandi temi che affliggono la pericoltura – I risultati della ricerca”; “Green Deal e nuove frontiere della pericoltura”. Il Salone chiuderà sabato con un appuntamento dedicato ai trend di consumo di pera, con un grande cooking show organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Vergani-Navarra.

Il Salone è organizzato da Ferrara Fiere Congressi, CSO Italy, il principale partener organizzativo e OI Pera – Organizzazione Interprofessionale Pera. L’evento ha anche il patrocinio del Ministero delle politiche Agricole, alimentari e forestali ed è sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara e da alcuni sponsor come Bper Banca e VH Italia Assicurazioni.

Ricordiamo che l’ingresso alla Fiera e al WORLD PEAR FORUM è gratuito ma è necessaria la registrazione che deve essere preferibilmente effettuata online sul sito www.futurpera.com per evitare assembramenti all’ingresso, oppure direttamente in fiera. Per accedere ai padiglioni è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid- 19 (green pass) e per ottenerla sarà possibile effettuare anche un tampone rapido prima dell’accesso.

