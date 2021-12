Galactica, NYE Electronic Music Festival. Venerdì 31 dicembre 2021 a Ferrara Fiere

Tempo di lettura: 2 minuti

Il meglio della techno mondiale (Main Stage) e un calibratissimo mix di stili differenti (Andromeda Stage): così Galactica NYE Electronic Music Festival irrompe con la sua terza edizione, in programma venerdì 31 dicembre 2021 a Ferrara Fiere. Il Main Stage di Galactica presenta ADIEL, Amelie Lens, Anfisa Letyago, Mattia Trani, Nina Kraviz e Reinier Zonneveld (live); Andromeda Stage propone Salmo (dj set), Il Pagante, Mambolosco, Rudeejay e Sergio Mauri.

In questi ultimi anni la techno è stata in grado di trasformarsi ed evolversi come pochissimi altri generi musicali: ha saputo estendere il suo target di riferimento sia per quanto riguarda i dj sia per quanto riguarda il pubblico. Con queste premesse, non deve stupire il fatto che la line up di Galactica si presenti con una serie di superstar della console: Amelie Lens e la sua techno senza tempo, Nina Kraviz e la sua trasversalità artistica che la vede sempre più palesarsi anche come come cantante e songwriter, Anfisa Letyago sempre più presente nelle line up dei festival e dei club di riferimento, Reinier Zonneveld con il suo nuovo format live, ADIEL a Mattia Trani sempre più abili nell’esaltare l’italian style della techno ovunque.

In questa terza edizione, Galactica conferma la sua attitudine a collocarsi con pieno merito nella galassia dei più importanti festival internazionali, anche e soprattutto per la sua scelta di non circoscrivere la sua proposta musicale ad un unico genere. Andromeda Stage punta in particolare sul dj set di Salmo. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – oltre 2,1 miliardi di streaming totali, 59 dischi di platino e 33 dischi d’oro – sfugge costantemente alle etichette, scardinando a modo suo i connotati sia con la musica sia con i testi, introducendovi sempre nuovi elementi.

Galactica è organizzato da Uncode Production ed è supportato da Cocoricò Riccione, Madame

Butterfly e Unconventional Events. L’ingresso a Galactica è riservato esclusivamente ai maggiorenni forniti di Super Green Pass; in caso di annullamento dell’evento a causa dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno interamente rimborsati.

