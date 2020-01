Galleria Dosso Dossi espone Adriano Mastacchi

Da: Liceo Artistico Dosso Dossi.

Dal giorno 5 fino al 16 Febbraio espone alla Galleria Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po, 25 a Ferrara, Adriano Mastacchi, ex allievo dell’Istituto d’Arte nei primi anni 60, diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Bologna che poi trasferisce le sue esperienze scolastiche nel lavoro per circa 40 anni come grafico-pubblicitario nell’agenzia Unoteam di Ferrara. Alla ricerca continua di stimoli, si presenta in mostra con una interessante serie di dipinti ad acrilico.

