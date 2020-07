Tempo di lettura: < 1 minuto

Un germoglio. Un aforisma, un incipit, un motto celebre, un proverbio, una frase ‘rubata’ a questo o a quel grande autore. E dal germoglio esce una riflessione, spunta un pensiero nuovo, germogliano parole che hanno a che fare con il nostro presente. La rubrica Germogli inaugura la settimana di Ferraraitalia. La trovate tutti i lunedì, nelle prime ore del mattino.

In Europa e in casa nostra è il tempo della diplomazia e delle scelte. Mai come in questo tempo, l’arte diplomatica può essere decisiva. Tra le frasi sul tema, quella che segue mi è sembrata la più ironicamente appropriata, al punto che chi fosse capace di una simile impresa non sarebbe semplicemente un bravo diplomatico, ma un genio.

“Un diplomatico è un uomo che riesce a convincere sua moglie che una pelliccia costosa la rende grassa”

L. Verbeeck

