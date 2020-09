Tempo di lettura: < 1 minuto

In Italia ci sono stati i cospiratori dello Stato contro il comunismo e ci sono i fanatici della cospirazione pluto giudaico massonica che inventa la pandemia, le camere a gas, le malattie e la Terra sferica. L’unica cospirazione che non avverrà mai è quella per abbattere un tiranno.

“La paranoia della cospirazione universale non finirà mai e non puoi stanarla perché non sai mai cosa c’è dietro. È una tentazione psicologica della nostra specie.”

Umberto Eco

Commenta