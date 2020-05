Gestione parcheggi sui lidi: Da lunedì 18 maggio ripartono le attività di pulizia e presidio, dal 30 maggio al 15 settembre la sosta a pagamento

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Fumata bianca per la riapertura delle aree di sosta nei parcheggi sui lidi di Comacchio.

Stamane è svolto il previsto incontro fra l’Amministrazione comunale e la Cooperativa Work&Service concessionaria della gestione delle aree di sosta a pagamento sul litorale comacchiese.

La cooperativa ha accolto le richieste già espresse delle associazioni di categoria per garantire il servizio di presidio e cura delle zone adibite a parcheggio: da lunedì 18 maggio gli operatori di Work&Service si occuperanno del ripristino delle aree con gli sfalci necessari per garantire il decoro e la sicurezza degli spazi. Il servizio entrerà in vigore dal 30 maggio fino al 15 settembre – il pagamento della sosta avrà tariffe invariate rispetto all’anno precedente e con la scontistica e gli abbonamenti già previsti -.

All’incontro erano presenti il vice sindaco Denis Fantinuoli, l’assessore al marketing turistico Riccardo Pattuelli, il dirigente LL.PP Fabrizio Di Blasio e il Comandante Polizia Locale Paolo Claps unitamente ai referenti della Cooperativa Work&Service.

“Ringrazio Work&Service per la disponibilità a collaborare – precisa il vice sindaco Fantinuoli – per il suo contributo teso a garantire un’azione di presidio del territorio. La presenza dei suoi operatori permetterà di assicurare anche la comunicazione e l’informazione agli ospiti che prediligono le spiagge libere, in previsione della ripartenza, assicurando, con la loro presenza, in prossimità delle spiagge fruibili liberamente, un servizio indispensabile per mantenere i livelli di sicurezza attesi”.

Commenta