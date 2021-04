Ghedini nuovo Presidente Balneari Cna.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa CNA Ferrara.

I Balneari Cna hanno eletto il proprio presidente: è Nicola Ghedini, titolare del Kursaal di Spina.

“Nei tre anni in cui sono stato portavoce dei Balneari di Cna abbiamo ottenuto risultati importanti grazie a un costante lavoro di squadra, grazie al sostegno degli imprenditori associati e alla competenza dei funzionari messi in campo dall’associazione. Per questo accolgo con entusiasmo l’elezione a Presidente di mestiere. Possiamo fare molto per far crescere ulteriormente una categoria, quella degli stabilimenti balneari, che considero centrale per lo sviluppo del turismo sulla nostra costa”.

Nicola Ghedini, da 21 anni è socio e gestore del Bagno Kursaal di Lido di Spina. E’ socio Cna dal 2013. Lunedì’ pomeriggio è stato eletto Presidente di Cna Balneari, mestiere di cui era già portavoce dal 2018.

Nel corso della propria carriera di imprenditore ha investito molto per ampliare l’offerta dei servizi ai clienti contribuendo a qualificare l’offerta turistica della costa. A Ferrara, in pieno centro storico, gestisce anche il locale Skottadito. In stagione fa lavorare circa 24 dipendenti.

CNA Balneari da quest’anno avrà anche un Consiglio direttivo che affiancherà il Presidente: sarà costituito da Nicola Veronese-Bagno Ristoro di Lido di Volano, Alan Morena – Bagno Patrizia di Lido di Pomposa, Sara Bonazza – Bagno Delfinus di Lido degli Scacchi, Alessandro Lalario -Playa Loca di Lido degli Estensi, Anis Ben Aissa – Bagno Marrakech.

