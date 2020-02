Giobbe Covatta in anteprima al Teatro Barattoni

Da: Organizzatori.

Giovedì 13 febbraio è in programma uno degli eventi più attesi di SipariOstellato, la stagione del Teatro Barattoni diretta da Massimiliano Venturi in collaborazione con l’Associazione Il Ragno d’Oro.

Dopo il tutto esaurito ed il grande entusiasmo registrati in occasione dell’evento inaugurale con Vito, si esibirà a Ostellato un altro protagonista della scena nazionale: si tratta di Giobbe Covatta, che ha scelto il palco del Teatro Barattoni per inaugurare la tournee del suo nuovo spettacolo intitolato Scoop: la donna è superiore all’uomo.

Un lavoro carico della sua originalissima comicità, e che a partire da un tema di scottante attualità, è pronto a stupire e divertire gli spettatori.

Esistono razze superiori e razze inferiori? La risposta è si, e Covatta ce ne da conferma in scena presentando una serie di interviste ad eminenti personaggi che la sanno lunga sull’argomento. La conclusione è che non si tratta di colore, origine o tratti somatici. Il maschio è una razza inferiore, mentre l’unica razza superiore è la femmina.

L’evidenza è che dall’infanzia alla morte il maschio genera e sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita diffusa stupidità e presunzione innata.

Se ne parla in scena con eminenti ospiti tra i quali Dio, un vecchio fascista, un membro maschile di nome Clemente, Mesto l’ultimo uomo dell’Antropocene, Dante Alighieri, Giacomo Casanova, D’Artagnan e molti altri.

L’inizio è fissato per le ore 21 di giovedì 13/02, con apertura della biglietteria alle ore 20. La prevendita è disponibile anche on line sul sito www.sipariostellato.it. Infoline 349 0807587.

La programmazione di SipariOstellato proseguirà la sera del primo marzo con lo spettacolo Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte, della compagnia Stivalaccio Teatro.

Il costo del biglietto è di 12 € (ragazzi 8 €); è possibile sottoscrivere anche il carnet 3 ingressi a 30 €.

Commenta