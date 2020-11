Giochi, Emilia Romagna: i corsi di formazione Astro ripartono oggi in modalità e-learning

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Agipro S.r.l.

ROMA – Riprende l’appuntamento con la formazione, in modalità e-learning con uso di piattaforme digitali webinar, rivolta ai titolari e preposti delle sale da gioco della Regione Emilia-Romagna, resa obbligatoria dall’entrata in vigore della Legge regionale n.5/2013, per il contrasto e la prevenzione del gioco patologico. L’avvocato Isabella Rusciano del Centro Studi AsTro tratterà oggi il modulo giuridico, attraverso il collegamento con la sede Formart di Castel Maggiore (Bologna).

L’associazione continua a mettere a disposizione le competenze dei propri docenti per strutturare un percorso formativo finalizzato ad accrescere la professionalità degli operatori, aumentando la messa in sicurezza degli ambienti di gioco. Una formazione in grado di far acquisire capacità e conoscenze per gestire la delicatezza del prodotto distribuito e fornire suggerimenti utili per adattarsi alle nuove regole anti-contagio, che in tutte le Regioni gli operatori del gioco lecito si sono, da subito, adoperati a mettere in pratica e che potranno accompagnarli nella ripresa delle attività.

