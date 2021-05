Giornata Internazionale dell’Infermiere a Copparo.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Comune di Copparo.

Il ringraziamento del sindaco al personale infermieristico della Casa della Salute:

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, mercoledì 12 maggio, il sindaco Fabrizio Pagnoni si è recato a portare il saluto e il ringraziamento al personale infermieristico della Casa della Salute di Copparo. «Una visita – spiega – a riconoscimento della passione e dell’impegno di questi professionisti, in prima linea quotidianamente e nell’emergenza Covid».

A Katia e Andrea, in rappresentanza di tutti i colleghi, il primo cittadino ha voluto porgere il più sentito ‘grazie’ da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità. «Una gratitudine – ha affermato – che non dobbiamo mai mancare di manifestare, per la loro presenza e il loro lavoro, fondamentali e insostituibili, sia nella cura e nell’assistenza sia, ora, nella fase vaccinale. Desidero inoltre assicurare la nostra vicinanza e la nostra disponibilità, oltre alla volontà di rendere, di concerto con la direzione dell’Ausl Ferrara, la struttura copparese sempre più funzionale e accogliente».

DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI KIT ANTILARVALI:

Il prodotto biologico per eseguire trattamenti larvicidi nelle abitazioni private.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Copparo ha predisposto la distribuzione gratuita del prodotto biologico per eseguire trattamenti larvicidi nelle abitazioni private.

Gli operatori saranno presenti sul territorio dalle 9 alle 12 venerdì 14 e sabato 15 maggio al mercato di Copparo, nei pressi della residenza municipale – distribuzione per Copparo e frazioni Ponte San Pietro e Gradizza -; lunedì 17 maggio in piazza XXI giugno a Sabbioncello San Vittore -distribuzione per Sabbioncello San Vittore e Sabbioncello San Pietro; martedì 18 maggio al mercato di Coccanile – distribuzione per Cesta e Coccanile -; mercoledì 19 maggio al mercato di Tamara – distribuzione per Fossalta, Saletta e Tamara -; giovedì 20 maggio al mercato di Ambrogio – distribuzione per Ambrogio e Sant’Apollinare -.

Sarà fornita una confezione per abitazione e una per condominio.

Il prodotto liquido pronto uso per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare va versato nei tombini e in accumuli di acque ferme stagnanti (fognature, laghetti, canali di scolo, serbatoi, sottovasi,

ecc.).

È di facile utilizzo, rispettoso dell’ambiente e non pericoloso per la salute, avendo un’azione esclusivamente di tipo fisico-meccanico, con una persistenza di quattro settimane.

