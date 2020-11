Giornata Mondiale contro l’Aids, Peruffo: “Manteniamo alta l’attenzione”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Forza Italia Ferrara

In un anno sicuramente complesso come il 2020, non dimentichiamoci di un problema ancora vivo e serio come quello dell’Aids e della diffusione del virus HIV, due aspetti collegati ma differenti.

In occasione della Giornata Mondiale, in programma l’1 dicembre, ci tengo a ricordare alcuni aspetti. Innazitutto è positivo il fatto che il Comune di Ferrara abbia mantenuto il Tavolo di Lavoro permanente su questo tema a cui va tutto il mio sostegno.

Nel corso di queste giornate sono diversi i momenti in cui effettuare i test gratuiti per tutti coloro che vogliono avere la certezza del proprio stato di salute, soprattutto i giovani.

Ma è altrettanto utile ricordare che durante tutto l’anno è possibile acquistare i test in farmacia, oppure rivolgersi gratuitamente alle sedi Ausl (oltre all’Avis per chi se la sente di donare il sangue), dal momento che, diagnosticata in tempo, la positività all’HIV è una patologia curabile.

I progressi in campo medico sono stati infatti eccellenti, ma non bisogna arretrare di un millimetro dal punto di vista della prevenzione. La diffusione di questo virus può essere fermata attraverso l’uso corretto del profilattico.

Una prassi tanto banale quanto non scontata se pensiamo che le cronache ci raccontano di episodi in aumento, in relazione a rapporti di sesso occasionale o a pagamento, dove almeno uno dei soggetti coinvolti esprime la volontà di non usare precauzioni, mettendo a repentaglio la propria salute oltre a quella del partner.

Nel corso del 2019 le nuove diagnosi in Italia sono state 2.531, con 4,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Un trend fortunatamente in calo, ma riferibile a numeri ancora alti e dove la fascia di età più colpita è quella 25-29 anni.

Proprio secondo le ultime analisi, inoltre, circa la modalità di trasmissione, si è verificata una crescita di casi da rapporti omossessuali che hanno raggiunto lo stesso indice di quelli derivanti da rapporti eterosessuali.

Proseguiamo nell’impegno di informare le persone, in particolare ragazze e ragazzi, sui rischi derivanti dai rapporti non protetti.

