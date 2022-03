Tempo di lettura: 3 minuti

Giovedì 17 Marzo 2022, ore 14.00 – 16.00 (primo guppo), ore 17.00 – 19.00 (secondo gruppo), presso il Centro Teatro Universitario di Ferrara (via Savonarola 19), parte la sesta edizione del progetto “Il teatro e il benessere”, un’innovativa esperienza di laboratorio teatrale che a partire dall’anno 2015 ha coinvolto persone con malattie neurodegenerative, loro famigliari, care givers, operatori socio assistenziali, medici, studenti universitari, diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro insieme a Patrizia Ninu, educatrice professionale, in un percorso fisico ed emotivo all’interno del quale poter esprimere sensazioni, emozioni e pensieri legati al lavoro di cura, sia dal punto di vista del curante che dell’assistito. Il progetto terminerà nel mese di Giugno con la presentazione di uno spettacolo teatrale.

La finalità del progetto “Il teatro e il benessere” è creare una condizione di benessere per tutti, con la possibilità di esportare sul territorio e di condividere i benefici del fare teatro con tutta la comunità. Per un teatro di benessere, continuativo, diffuso, quotidiano e per tutti. Il laboratorio teatrale si connota come una sorta di spazio sospeso il cui intento è depositare, appena vi si accede, la quotidianità delle azioni e del pensiero in primis, per esplorare uno spazio-tempo extra quotidiano, segnato fortemente dalla ricerca di ritualità, dalla scoperta di un linguaggio differente nelle relazioni, dalla sorpresa della trasformazione di sé e degli altri, dalla tensione a recuperare, ciascuno secondo le proprie modalità e possibilità, una dimensione emozionale e relazionale.

La metodologia proposta non prevede copioni preconfezionati ma prende spunto da suggestioni, immagini, reazioni dei partecipanti agli stimoli indotti attraverso musiche, canti, improvvisazioni, esercizi teatrali. La rappresentazione finale risulta dunque intrinseca ai temi emersi durante il percorso di laboratorio. Non si fa mai riferimento a terapie, riabilitazioni, problemi, ma si parte dal teatro come “arte della partecipazione e della relazione”, per costruire un gruppo in crescita sia da un punto di vista umano che artistico. Significativa è la qualità della partecipazione al laboratorio da parte di persone di età avanzata e con diverse problematiche. Si lavorerà anche in alcuni fine settimana, in una sorta di full immersion, con il desiderio ogni volta di ritrovarsi, prendersi cura l’uno dell’altro, attraverso il teatro, faticare felicemente per ore in un respiro comune.

Come tutte le precedenti edizioni il progetto è finanziato e promosso da ASP (Azienda Servizi alla Persona del Comune di Ferrara), con un contributo dei sindacati SPI-CGIL e FNI-CISL, e in collaborazione con il Centro Teatro Universitario di Ferrara. Sono stati prodotti i video documentari a cura di Marco Valentini, Storie in bilico (2015), Funamboli (2016), Altrove (2017), Che cos’è l’amor… epistolari d’amore (2018), Un condominio particolare (2020) rispettivamente i titoli degli spettacoli teatrali esiti finali delle cinque precedenti edizioni del progetto e le relative mostre fotografiche di Andrea Casari, che sono stati presentati in manifestazioni pubbliche al termine di ogni progetto.

