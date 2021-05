Giovedì 27 maggio a Innovation Days le imprese dell’Emilia-Romagna protagoniste dell’innovazione.

Tempo di lettura: 4 minuti

Comunicato stampa Gruppo 24 ORE.

Processi produttivi, digitalizzazione, fabbrica 4.0, settore gomma-plastica, imballaggi e agroalimentare sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di Innovation Days , il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l’economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager.

La tappa in programma giovedì 27 maggio è dedicata alle imprese dell’Emila Romagna: l’evento, che si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dagli studi del BI-REX, il Competence Center Industria 4.0 di Bologna, racconterà, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, modelli di business innovativi e nuove professionalità messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.

Nel corso della mattinata i lavori si concentreranno sullo sviluppo digitale in fabbrica,la tecnologia che crea lavoro e i percorsi del sapere, con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell’economia.

I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Presidente Confindustria Emilia-Romagna Pietro Ferrari, a cui seguirà una tavola rotonda centrata sulle modalità con cui il digitale cambia la fabbrica: a discuterne saranno Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy Banca Ifis, Sonia Bonfiglioli, Presidente e CEO Bonfiglioli, Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia, e Alessandra Michelini, Responsabile Sales Manufacturing TIM.

Innovation Days proseguirà con un dibattito sul ruolo giocato dalla sostenibilità e sulla spinta che può offrire allo sviluppo industriale: interverranno su questo tema Renzo Avesani, Chief Innovation Officer Gruppo Unipol, Amministratore Delegato Leithà, Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna, Radek Jelinek, Presidente e Amministratore Delegato Mercedes-Benz Italia, Nicola Lanzetta, Head of Italy Market Enel, e Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato IMA.

Il focus successivo sarà centrato sulle nuove competenze e conoscenze necessarie e connesse al processo di innovazione: alla tavola rotonda su questo tema parteciperanno Domenico Bambi, Presidente BI-REX, Andrea Chiesi, Presidente Confindustria Emilia-Romagna Ricerca (CERR) e DIH Emilia-Romagna, Alessandro Talamelli, Responsabile Progetto Internazionale CICLOPE, e Francesco Ubertini, Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

La sfida dell’innovazione non riguarda solo l’ambito industriale ma anche contesti molto differenti: se ne parlerà, nel corso di un’intervista one-to-one, con Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale Sassuolo Calcio.

I lavori della mattinata si concluderanno con un dibattito sulla tecnologia e l’innovazione digitale nelle PMI: dopo la presentazione della ricerca “L’innovazione digitale nelle PMI italiane: lo stato dell’arte e le prossime sfide”, a cura di Antonello D’Elia, Consulting Manager GroupM Research & Insight, ne discuteranno Giovanni Bartucci, Vice Presidente Esecutivo Alperia Bartucci, Dino Brancale, Amministratore Delegato AVL Italia, e Michele Mormile, Managing Partner AQuest. Nel corso della mattina i partecipanti potranno intervenire attraverso Q&A tramite chat moderata.

Nel pomeriggio, invece, si terrà un webinar dedicato all’approfondimento tecnico di alcuni temi legati all’innovazione digitale e sostenibile nelle imprese: grazie a visite aziendali virtuali e all’analisi di best practices si parlerà del ruolo dei Digital Innovation Hub e dei Competence Center a supporto dell’innovazione aziendale, di agevolazioni fiscali e finanziarie per l’innovazione 4.0 e green, e di tecnologie, competenze e formazione per le fabbriche del futuro.

Per seguire i lavori di Innovation Days – La fabbrica del futuro è necessario registrarsi su eventi. ilsole24ore. com/id2021/emilia-romagna . A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro.

La prima iscrizione permetterà di seguire in diretta anche le altre tappe: l’appuntamento successivo è per giovedì 24 giugno con la Puglia.

Partner dell’intero roadshow sono Banca Ifis, Enel, TIM e WPP Italia; Event Partner della tappa dedicata all’Emilia Romagna sono Alperia Bartucci, IMA, Mercedes-Benz Italia, Philip Morris Italia, Regione Emilia Romagna, Unipol Sai.

