Giovedì 4 giugno riparte la programmazione dell’Apollo con #iorestoinsala

Da: Ufficio Stampa Cinepark

L’Apollo riprende la sua programmazione, portando il cinema di qualità direttamente a casa del suo pubblico.

Da giovedì 4 giugno, infatti, grazie all’adesione al progetto #iorestoinsala, dalla piattaforma VoD Cinepark.tv sarà possibile accedere a film in prima visione, eventi e documentari come se si fosse nelle sale di via del Carbone.

Per riprendere “di sostanza” la proposta, saranno 4 i film lanciati in questa prima settimana. In Sala 1 gli spettatori troveranno Georgetown, esordio alla regia di Christoph Waltz, pellicola del 2019 scritto da David Auburn, basato sull’articolo del The New York Times Magazine “The Worst Marriage in Georgetown” di Franklin Foer, nel quale un impareggiabile Waltz recita accanto a Vanessa Redgrave, Annette Bening e Corey Hawkins. In Sala 2 ci sarà Favolacce, scritto e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2020. Il cartellone dell’Apollo porta la Francia in Sala 3, con L’hotel degli amori smarriti, commedia del 2019 diretto da Christophe Honoré, presentata a Cannes nella sezione Un Certain Regard, dove l’attrice protagonista Chiara Mastroianni ha vinto il premio come miglior attrice; in Sala 4 ci sarà Alla mia piccola Sama (For Sama), incisivo docufilm del 2019 di Waad al-Kateab ed Edward Watts, che segue la vita della stessa Waad al-Kateab ad Aleppo, fra il 2011 e il 2016, testimoniando continuativamente attraverso lo sguardo della sua videocamera le vicende della città, dei suoi abitanti e della sua stessa vita durante la guerra civile siriana.

COME FUNZIONA. Su Cinepark.tv il pubblico dell’Apollo potrà “tornare al cinema” stando sul proprio divano, scegliendo e acquistando il proprio biglietto on line, in tutta sicurezza. La programmazione virtuale rispetta gli stessi orari per tutte le sale: 10:30, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. Lo spettatore potrà cominciare a vedere il film fino ad 1 ora dopo l’orario di inizio spettacolo indicato e la fruizione del film acquistato sarà possibile entro 36 ore dal momento dell’acquisto. #iorestoinsala permette anche – a chi ne avesse voglia – di incontrare gli altri spettatori in sala, fare amicizia, conversare in chat con il vicino di poltrona e commentare il film.

