Giunta Comunale di Comacchio: “Grazie, Marco!”

Grazie, Marco.

Alcuni di noi fanno parte della tua squadra dal 2012, quando tu, giovanissimo, ti sei trovato a vivere questa incredibile esperienza da Sindaco; altri si sono uniti nel 2017, dopo che sei stato riconfermato per il secondo mandato.

Tutti noi, però, avevamo una cosa in comune: era la nostra prima esperienza politica. Tu hai creduto in noi e ci hai dato fiducia, quella fiducia che è stata alla base di tutto il lavoro svolto in questi anni.

Sono stati anni belli, pieni di scoperte, di duro lavoro, di difficoltà, di soddisfazioni, di fatica, di gioia e, talvolta, anche di dolore. Ma abbiamo saputo dimostrare di essere una Squadra, come ci hai sempre definito.

Sei sempre stato al nostro fianco con la tua immensa conoscenza, le tue grandi idee, la tua voglia di rendere il territorio comacchiese un posto sempre migliore, il tuo essere un lavoratore instancabile ed un punto di riferimento prezioso per tutti noi. Per questo, grazie.

Siamo fieri di te e della tua nomina a Consigliere Regionale, traguardo meritato e sudato giorno dopo giorno; siamo sicuri che svolgerai al meglio questo importante incarico e che saprai essere all’altezza di tutto ciò che dovrai affrontare.

La nostra Squadra, oggi, non perde il suo Sindaco, ma si arricchisce della tua grande esperienza, che hai maturato in questi otto anni a livello comunale, come Consigliere Provinciale con delega al turismo e come Presidente di ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Parco del Delta del Po. Abbiamo un programma elettorale che ci unisce e ci porta ad andare avanti, con la sicurezza di averti sempre al nostro fianco per qualsiasi cosa avremo bisogno. Tante sono le sfide che si sono aperte in questi mesi e noi siamo pronti ad affrontarle, come abbiamo sempre fatto.

Insieme abbiamo costruito grandi cose e insieme ne costruiremo altre.

Grazie, la tua Giunta.

